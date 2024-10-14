Дженніфер Лопес не планувала розлучатися з Беном Аффлеком

Джей Ло не планувала розлучатися з Беном Аффлеком — що змінилося
Американська співачка Дженніфер Лопес не хотіла подавати документи на розлучення з голлівудським актором Беном Аффлеком. Втім вона це зробила на другу річницю їхнього весілля. І на те була причина.
Про це повідомляє видання The Mirror.
Розлучення Джей Ло та Бена Аффлека
Дженніфер Лопес подала на розлучення 20 серпня. Вона та Бен Аффлек не підписали передшлюбний договір. Втім, кардинальні зміни в особистому житті не були в планах співачки.
"Вона не хотіла подавати на розлучення. У неї просто не було вибору. З Беном нічого не змінилося, він не змінився", — повідомило таблоїду джерело.
Нещодавно Дженніфер розповіла про своє розставання з Беном. В Interview Magazine співачка сказала, що спочатку проводити час далеко від Бена було "самотньо, незнайомо, страшно".
"Це сумно. Це відчуття відчаю. Але коли ви сидите в цих почуттях і говорите: "Ці речі мене не вб’ють", це ніби насправді. Я здатна на радість і щастя сама. Стосунки не визначають мене. Я не можу шукати щастя в інших людях. Я повинен мати щастя в собі", — зізналась Дженніфер.
Вперше вони почали зустрічатися на початку 2000-х років, заручившись, а потім розлучившись за кілька днів до весілля. Бен одружився з акторкою Дженніфер Гарнер і має від неї трьох дітей. Дженніфер вийшла заміж за латиноамериканського співака Марка Ентоні і народила близнюків Емму і Макса.
Після розлучень Бен і Дженніфер повернулися одне до одного у 2021-му. Через рік вони одружилися в Лас-Вегасі (штат Невада, США).
Нагадаємо, раніше ми розповідали про фінансові подробиці розлучення Лопес та Аффлека. Також ми писали, що режисер Кевін Сміт важко переживає розлучення Аффлека та Лопес.
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