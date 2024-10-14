Дженніфер Лопес не планувала розлучатися з Беном Аффлеком

Американські актори Дженніфер Лопес і Бен Аффлек. Скриншот: YouTube/familiesnews

Американська співачка Дженніфер Лопес не хотіла подавати документи на розлучення з голлівудським актором Беном Аффлеком. Втім вона це зробила на другу річницю їхнього весілля. І на те була причина.

Про це повідомляє видання The Mirror.

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Дженніфер Лопес подала на розлучення 20 серпня. Вона та Бен Аффлек не підписали передшлюбний договір. Втім, кардинальні зміни в особистому житті не були в планах співачки.

"Вона не хотіла подавати на розлучення. У неї просто не було вибору. З Беном нічого не змінилося, він не змінився", — повідомило таблоїду джерело.

Нещодавно Дженніфер розповіла про своє розставання з Беном. В Interview Magazine співачка сказала, що спочатку проводити час далеко від Бена було "самотньо, незнайомо, страшно".

"Це сумно. Це відчуття відчаю. Але коли ви сидите в цих почуттях і говорите: "Ці речі мене не вб’ють", це ніби насправді. Я здатна на радість і щастя сама. Стосунки не визначають мене. Я не можу шукати щастя в інших людях. Я повинен мати щастя в собі", — зізналась Дженніфер.

Вперше вони почали зустрічатися на початку 2000-х років, заручившись, а потім розлучившись за кілька днів до весілля. Бен одружився з акторкою Дженніфер Гарнер і має від неї трьох дітей. Дженніфер вийшла заміж за латиноамериканського співака Марка Ентоні і народила близнюків Емму і Макса.

Після розлучень Бен і Дженніфер повернулися одне до одного у 2021-му. Через рік вони одружилися в Лас-Вегасі (штат Невада, США).

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