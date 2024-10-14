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Джей Ло не планировала разводиться с Беном Аффлеком — что изменилось

14 октября 2024 00:30
Виталий Ковальчук - Редактор
Дженнифер Лопес не планировала разводиться с Беном Аффлеком
Американские актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Скриншот: YouTube/familiesnews
Виталий Ковальчук - Редактор

Американская певица Дженнифер Лопес не хотела подавать документы на развод с голливудским актером Беном Аффлеком. Впрочем, она это сделала на вторую годовщину их свадьбы. И на то была причина.

Об этом сообщает издание The Mirror.

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Дженнифер Лопес подала на развод 20 августа. Она и Бен Аффлек не подписали предбрачный договор. Впрочем, кардинальные изменения личной жизни не были в планах певицы.

"Она не хотела подавать на развод. У нее просто не было выбора. С Беном ничего не изменилось, он не изменился", — сообщил таблоиду источник.

Недавно Дженнифер рассказала о своем расставании с Беном. В Interview Magazine певица сказала, что сначала проводить время вдали от Бена было "одиноко, незнакомо, страшно".

"Это грустно. Это чувство отчаяния. Но когда вы сидите в этих чувствах и говорите: "Эти вещи меня не убьют", это как будто на самом деле. Я способна к радости и счастью сама. Отношения не определяют меня. Я не могу искать счастья в других людях. Я должна иметь счастье в себе", — призналась Дженнифер.

Впервые они начали встречаться в начале 2000-х годов, обручившись, а затем расставшись за несколько дней до свадьбы. Бен женился на актрисе Дженнифер Гарнер и имеет от нее троих детей. Дженнифер вышла замуж за латиноамериканского певца Марка Энтони и родила близнецов Эмму и Макса.

После разводов Бен и Дженнифер вернулись друг к другу в 2021-м. Через год они поженились в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Напомним, ранее мы рассказывали о финансовых подробностях развода Лопес и Аффлека. Также мы писали, что режиссер Кевин Смит тяжело переживает развод Аффлека и Лопес.

Дженнифер Лопес Бен Аффлек актеры Звездный развод зарубежные звезды певица

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