У Бена Аффлека сталася халепа — зламалося його авто

Бен Аффлек на тлі розлучення із Джей Ло потрапив у халепу із сином
Популярного актора Бена Аффлека спіткала невдача. Під час подорожі зі своїм сином Семюелем зламався його електрокар Ford Bronco.
Про це пише Page Six.
Бен Аффлек проводить час із сином
Папараці застали актора та 12-річного хлопчика під час поїздки на елктрокарі, перш ніж він вийшов з ладу.
Батько та син разом виглядали дуже стильно. Семюель був одягнений у синій костюм і кросівки Nike, а його батько — у темно-синій костюм, коричневі шкіряні туфлі і коричневий тренч.
Втім, авто зламалося і Аффлек був вимушений викликати евакуатор. Поки Bronco вантажили на бортовий автомобіль, актор із Семюелем перевірили свої телефони і відпочили на місцевій заправці.
Аффлек проводить багато часу зі своїми трьома дітьми від колишньої Дженніфер Гарнер — 18-річною Вайолет, 15-річною Серафіною та Семюелем.
Нагадаємо, раніше ми писали, що режисер Кевін Сміт важко переживає розлучення Аффлека та Лопес. Також ми розповідали фінансові подробиці розлучення Лопес та Аффлека.
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