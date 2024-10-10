У Бена Аффлека сталася халепа — зламалося його авто

Американські актори Дженніфер Лопес і Бен Аффлек. Фото: Reuters

Популярного актора Бена Аффлека спіткала невдача. Під час подорожі зі своїм сином Семюелем зламався його електрокар Ford Bronco.

Про це пише Page Six.

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Бен Аффлек проводить час із сином

Папараці застали актора та 12-річного хлопчика під час поїздки на елктрокарі, перш ніж він вийшов з ладу.

Батько та син разом виглядали дуже стильно. Семюель був одягнений у синій костюм і кросівки Nike, а його батько — у темно-синій костюм, коричневі шкіряні туфлі і коричневий тренч.

Втім, авто зламалося і Аффлек був вимушений викликати евакуатор. Поки Bronco вантажили на бортовий автомобіль, актор із Семюелем перевірили свої телефони і відпочили на місцевій заправці.

Бен Аффлек із сином Семюелем. Фото: Juliano-Globo/X17online.com

Бен Аффлек подорожує із сином. Фото: Juliano-Globo/X17online.com

У Бена Аффлека зламалось авто. Фото: Juliano-Globo/X17online.com

Аффлек проводить багато часу зі своїми трьома дітьми від колишньої Дженніфер Гарнер — 18-річною Вайолет, 15-річною Серафіною та Семюелем.

Нагадаємо, раніше ми писали, що режисер Кевін Сміт важко переживає розлучення Аффлека та Лопес. Також ми розповідали фінансові подробиці розлучення Лопес та Аффлека.