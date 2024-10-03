Фінансові подробиці розлучення Дженніфер Лопес та Бена Аффлека

Американські актори Дженніфер Лопес і Бен Аффлек. Фото: Reuters

Американські актори Дженніфер Лопес і Бен Аффлек хочуть якомога швидше вирішити питання з розлученням. На кону мільйони доларів та частки в деяких компаніях.

Про це повідомляє видання The Mirror.

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Дженніфер Лопес подала на розлучення 20 серпня. Вона та Бен Аффлек не підписали передшлюбний договір. Саме тому Вищий суд округу Лос-Анджелес визначить, яким буде розподіл їхніх активів, залежно від запитів кожної зі сторін.

Разом Лопес та Аффлек мають чистий капітал у 640 мільйонів доларів. Попри те, що вони мали окремі активи, такі як інвестиції, капітал, власність тощо, вони стали спільною власністю після весілля.

"Це ускладнює ситуацію, і на карту поставлені активи, які вони придбали разом під час шлюбу — будинок вартістю в 60 млн доларів, який вони продають за 68 млн доларів. Також виробнича компанія Artists Equity, яку створив Бен з Меттом Деймоном два роки тому. В ній Дженніфер також має частку", — повідомляє видання

За інформацією джерела, наближеного до колишньої зіркової пари, Дженніфер вклала більшу частину грошей на маєток, а також заплатила за ремонти. Тому Лопес хоче повернути свої інвестиції.

Бен Аффлек та Джей Ло до розлучення. Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше ми писали, що з'явились деталі роману Лопес та скандального репера P. Diddy. Також ми розповідали, що Бен Аффлек та Джей Ло звернулись до зіркового адвоката.