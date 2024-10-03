Фінансові подробиці розлучення Дженніфер Лопес та Бена Аффлека

На кону понад пів мільярда доларів — подробиці розлучення Лопес та Аффлека
Американські актори Дженніфер Лопес і Бен Аффлек хочуть якомога швидше вирішити питання з розлученням. На кону мільйони доларів та частки в деяких компаніях.
Про це повідомляє видання The Mirror.
Розлучення Аффлека та Лопес
Дженніфер Лопес подала на розлучення 20 серпня. Вона та Бен Аффлек не підписали передшлюбний договір. Саме тому Вищий суд округу Лос-Анджелес визначить, яким буде розподіл їхніх активів, залежно від запитів кожної зі сторін.
Разом Лопес та Аффлек мають чистий капітал у 640 мільйонів доларів. Попри те, що вони мали окремі активи, такі як інвестиції, капітал, власність тощо, вони стали спільною власністю після весілля.
"Це ускладнює ситуацію, і на карту поставлені активи, які вони придбали разом під час шлюбу — будинок вартістю в 60 млн доларів, який вони продають за 68 млн доларів. Також виробнича компанія Artists Equity, яку створив Бен з Меттом Деймоном два роки тому. В ній Дженніфер також має частку", — повідомляє видання
За інформацією джерела, наближеного до колишньої зіркової пари, Дженніфер вклала більшу частину грошей на маєток, а також заплатила за ремонти. Тому Лопес хоче повернути свої інвестиції.
Нагадаємо, раніше ми писали, що з'явились деталі роману Лопес та скандального репера P. Diddy. Також ми розповідали, що Бен Аффлек та Джей Ло звернулись до зіркового адвоката.
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