Финансовые подробности развода Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Американские актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: Reuters

Американские актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек хотят поскорее решить вопрос с разводом. На кону миллионы долларов и доли в некоторых компаниях.

Об этом сообщает издание The Mirror.

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Дженнифер Лопес подала на развод 20 августа. Она и Бен Аффлек не подписали предбрачный договор. Поэтому Высший суд округа Лос-Анджелес определит, каким будет распределение их активов в зависимости от запросов каждой из сторон.

Итого Лопес и Аффлек имеют чистый капитал в 640 миллионов долларов. Несмотря на то, что у них были отдельные активы, такие как инвестиции, капитал, собственность и т.д., они стали общей собственностью после свадьбы.

"Это усложняет ситуацию, и на карту поставлены активы, которые они приобрели вместе во время брака — дом стоимостью в 60 млн долларов, который они продают за 68 млн долларов. Также производственная компания Artists Equity, созданная Беном с Мэттом Дэймоном два года назад. В ней Дженнифер также имеет долю", — сообщает издание.

По информации источника, приближенного к бывшей звездной паре, Дженнифер вложила большую часть денег в особняк, а также заплатила за ремонты. Потому Лопес хочет вернуть свои инвестиции.

Бен Аффлек и Джей Ло до развода. Фото: Reuters

Напомним, ранее мы писали, что появились детали романа Лопес и скандального рэпера P. Diddy. Также мы рассказывали, что Бен Аффлек и Джей Ло обратились к звездному адвокату.