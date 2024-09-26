Джей Ло та Бен Аффлек не змогли продати розкішний маєток через трагедію

Джей Ло та Бен Аффлек не продали розкішний маєток через трагедію
Можливість Бена Аффлека та дружини Дженніфер Лопес продати їхній колишній сімейний дім за 68 мільйонів доларів так і не реалізувалася. Зірки, які зараз працюють над розлученням, купили будинок у травні 2023 року за 60,8 мільйона доларів і отримали та прийняли пропозицію в 64 мільйони доларів від пари з Нью-Джерсі.
Про це пише Daily Mail.
Бен Аффлек та Дженніфер Лопес не можуть позбутися будинку
Однак продаж будинку зараз під загрозою після того, як невідомі покупці "вийшли з умовного поговору" після смерті в їхній родині. Коли майно випадає з умовного депонування, це означає, що щось пішло не так із продажем майна чи іншим аспектом угоди.
Як тільки це станеться, майно більше не підлягає контракту та буде повторно виставлено на продаж.
Кажуть, що покупці "закохалися" в їхній особняк, який колишня пара виставила на Zillow за 68 мільйонів доларів у липні. Незважаючи на відмову від умовного депонування, інсайдер стверджував, що подружжя з Нью-Джерсі "все ще зацікавлене у придбанні власності".
52-річний Аффлек і 55-річна Лопес заплатили готівкою за маєток і "витратили кілька мільйонів на ремонт".
Крім того, дворазовий володар премії "Оскар" і суперзірка повинні були сплатити податок на особняк у розмірі 5,25% і "значну плату ріелторам".
Активи Лопес становлять 400 мільйонів доларів. А статки Аффлека оцінюються в 150 мільйонів доларів.
Власність, відома як Crestview Manor, включає головний будинок з 12 спальнями, 24 ванними кімнатами, а також гостьовий пентхаус, а також будиночок охорони з двома спальнями, будиночок сторожа та гараж на 12 автомобілів.
Зручності включають бар, домашній тренажерний зал, спортивний зал, бар, боксерський ринг, майданчики для гри в баскетбол і піклбол, а також паркінг на 80 автомобілів.
Раніше цього місяця джерело розповіло People, що колишня пара не була повністю згодна перед купівлею маєтку.
"Особняк вартістю 68 мільйонів доларів був ідеєю Бена і головним компромісом для неї", — повідомило джерело виданню.
Дженніфер і Бен спочатку познайомилися на зйомках фільму Мартіна Бреста, почали зустрічатися, і в 2004 році розійшлися.
Пізніше Дженніфер одружилася із Ентоні у 2004 році, а Бен одружився з Гарнер у 2005 році.
Однак після розірвання обох шлюбів у 2021 році вони відновили свій роман. Вони вперше обмінялися обітницями на скромній церемонії в каплиці Лас-Вегаса в липні 2022 року, а наступного місяця відбулося більш грандіозне святкування в маєтку Бена в Джорджії.
Нагадаємо, Аффлек знову зустрівся з Джей Ло після новини про розставання. Раніше стало відомо, що Дженніфер Лопес присоромили за відверті фото.
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