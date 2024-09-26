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Джей Ло та Бен Аффлек не продали розкішний маєток через трагедію

26 вересня 2024 00:30
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Джей Ло та Бен Аффлек не змогли продати розкішний маєток через трагедію
Дженніфер Лопес та Бен Афллек. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Можливість Бена Аффлека та дружини Дженніфер Лопес продати їхній колишній сімейний дім за 68 мільйонів доларів так і не реалізувалася. Зірки, які зараз працюють над розлученням, купили будинок у травні 2023 року за 60,8 мільйона доларів і отримали та прийняли пропозицію в 64 мільйони доларів від пари з Нью-Джерсі.

Про це пише Daily Mail.

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Однак продаж будинку зараз під загрозою після того, як невідомі покупці "вийшли з умовного поговору" після смерті в їхній родині. Коли майно випадає з умовного депонування, це означає, що щось пішло не так із продажем майна чи іншим аспектом угоди.

 

Дженніфер Лопес та Бен Афллек
Дженніфер Лопес та Бен Афллек. Фото: Reuters

 

Як тільки це станеться, майно більше не підлягає контракту та буде повторно виставлено на продаж.

Кажуть, що покупці "закохалися" в їхній особняк, який колишня пара виставила на Zillow за 68 мільйонів доларів у липні. Незважаючи на відмову від умовного депонування, інсайдер стверджував, що подружжя з Нью-Джерсі "все ще зацікавлене у придбанні власності".

52-річний Аффлек і 55-річна Лопес заплатили готівкою за маєток і "витратили кілька мільйонів на ремонт".

Крім того, дворазовий володар премії "Оскар" і суперзірка повинні були сплатити податок на особняк у розмірі 5,25% і "значну плату ріелторам".

Активи Лопес становлять 400 мільйонів доларів. А статки Аффлека оцінюються в 150 мільйонів доларів.

Власність, відома як Crestview Manor, включає головний будинок з 12 спальнями, 24 ванними кімнатами, а також гостьовий пентхаус, а також будиночок охорони з двома спальнями, будиночок сторожа та гараж на 12 автомобілів.

Зручності включають бар, домашній тренажерний зал, спортивний зал, бар, боксерський ринг, майданчики для гри в баскетбол і піклбол, а також паркінг на 80 автомобілів.

Раніше цього місяця джерело розповіло People, що колишня пара не була повністю згодна перед купівлею маєтку.

"Особняк вартістю 68 мільйонів доларів був ідеєю Бена і головним компромісом для неї", — повідомило джерело виданню.

Дженніфер і Бен спочатку познайомилися на зйомках фільму Мартіна Бреста, почали зустрічатися, і в 2004 році розійшлися.

Пізніше Дженніфер одружилася із Ентоні у 2004 році, а Бен одружився з Гарнер у 2005 році.

Однак після розірвання обох шлюбів у 2021 році вони відновили свій роман. Вони вперше обмінялися обітницями на скромній церемонії в каплиці Лас-Вегаса в липні 2022 року, а наступного місяця відбулося більш грандіозне святкування в маєтку Бена в Джорджії.

Нагадаємо, Аффлек знову зустрівся з Джей Ло після новини про розставання. Раніше стало відомо, що Дженніфер Лопес присоромили за відверті фото.

Дженіфер Лопес Зіркове розлучення закордонні зірки зірки зіркова пара

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