Джей Ло и Бен Аффлек не смогли продать роскошное имение из-за трагедии

Дженнифер Лопес и Бен Афллек. Фото: Reuters

Возможность Бена Аффлека и супруги Дженнифер Лопес продать их бывший семейный дом за 68 миллионов долларов так и не реализовалась. Звезды, которые сейчас работают над разводом, купили дом в мае 2023 года за 60,8 миллиона долларов и приняли предложение в 64 миллиона долларов от пары из Нью-Джерси.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес не могут избавиться от дома

Однако продажа дома сейчас под угрозой после того, как неизвестные покупатели "вышли из условного договора" после смерти в их семье. Когда имущество выпадает из условного депонирования, это означает, что что-то пошло не столько с продажей имущества или иным аспектом сделки.

Дженнифер Лопес и Бен Афллек. Фото: Reuters

Как только это произойдет, имущество больше не подлежит контракту и будет повторно выставлено на продажу.

Говорят, что покупатели "влюбились" в их особняк, который бывшая пара выставила на Zillow за 68 миллионов долларов в июле. Несмотря на отказ от условного депонирования, инсайдер утверждал, что супруги из Нью-Джерси "все еще заинтересованы в приобретении собственности".

52-летний Аффлек и 55-летняя Лопес заплатили наличными за имение и "потратили несколько миллионов на ремонт".

Кроме того, двукратный обладатель премии "Оскар" и суперзвезда должны были уплатить налог на особняк в размере 5,25% и "значительную плату риэлторам".

Активы Лопес составляют 400 миллионов долларов. А состояние Аффлека оценивается в 150 миллионов долларов.

Собственность, известная как Crestview Manor, включает в себя главный дом с 12 спальнями, 24 ванными комнатами, а также гостевой пентхаус, а также дом охраны с двумя спальнями, дом сторожа и гараж на 12 автомобилей.

Удобства включают в себя бар, домашний тренажерный зал, спортивный зал, бар, боксерский ринг, площадки для игры в баскетбол и пикбол, а также паркинг на 80 автомобилей.

Ранее в этом месяце источник рассказал People, что пывшая пара не была полностью согласна перед покупкой поместья.

"Особняк стоимостью 68 миллионов долларов был идеей Бена и главным компромиссом для нее", — сообщил источник изданию.

Дженнифер и Бен познакомились на съемках фильма Мартина Бреста, начали встречаться, и в 2004 году разошлись.

Позже Дженнифер вышла замуж за Энтони в 2004 году, а Бен женился на Гарнер в 2005 году.

Однако после расторжения обоих браков в 2021 году они возобновили свой роман. Они впервые обменялись обетами на скромной церемонии в часовне Лас-Вегаса в июле 2022 года, а в следующем месяце прошло более грандиозное празднование в имении Бена в Джорджии.

Напомним, Аффлек снова встретился с Джей Ло после новости о расставании. Ранее стало известно, что Дженнифер Лопес укорили за откровенные фото.