Друзі Дженніфер Лопес бояться, що вона почне пиячити на тлі розлучення

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

Друзі Дженніфер Лопес вважають, що співачка почала зловживати алкоголем на тлі скандального розлучення з Беном Аффлеком.

Про це пише Radar Online.

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Однією з причин розставання пари стала, з чуток, пристрасть самого актора до алкоголю. Бен Аффлек зловживав спиртними напоями ще під час попереднього шлюбу і в цьому звинувачував свою колишню дружину Дженніфер Гарнер.

Співачка Дженніфер Лопес та Бен Аффлек. Фото: Reuters

"Вона займається "самолікуванням" і не може впоратися з суворою реальністю після розлучення без тонізуючого засобу. Раніше вона пила тільки в компанії, але зараз це частина її повсякденного життя, а коктейлі, які вона змішує, зважаючи на все, дуже міцні", — затверджує джерело видання.

Раніше Дженніфер Лопес та Бена Аффлека вперше зняли разом після розлучення. За словами свідків, вони не лише спілкувалися, але "трималися за руки та цілувалися".

Дженніфер Лопес подала на розлучення з Беном наприкінці серпня. Вони були заручені ще 2002 року, але розірвали заручини — як то кажуть, через пильну увагу ЗМІ.

Майже через 20 років вони відновили стосунки і в 2022 році одружилися. Перший час їхнє сімейне життя здавалося щасливим, проте пізніше користувачі мережі почали помічати, що Бен часто виглядає похмурим поруч із дружиною, папараці періодично знімали подружжя під час сварок, а пізніше з'явилися чутки про їхнє розставання.