Друзья Дженнифер Лопес боятся, что она начнет пить на фоне развода

Певица Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

Друзья Дженнифер Лопес считают, что певица стала злоупотреблять алкоголем на фоне скандального развода с Беном Аффлеком.

Об этом пишет Radar Online.

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Одной из причин расставания пары стала, по слухам, страсть самого актера к алкоголю. Бен Аффлек злоупотреблял спиртными напитками еще во время предыдущего брака и обвинял свою бывшую супругу Дженнифер Гарнер.

Певица Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: Reuters

"Она занимается "самолечением" и не может справиться с жестокой реальностью после развода без тонизирующего средства. Раньше она пила только в компании, но сейчас это часть ее повседневной жизни, а коктейли, которые она смешивает, судя по всему, очень крепкие", — утверждает источник издания.

Ранее Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые появились вместе после развода. По словам свидетелей, они не только общались, но "держались за руки и целовались".

Дженнифер Лопес подала на развод с Беном в конце августа. Они были обручены еще в 2002 году, но разорвали помолвку — как говорится, из-за пристального внимания СМИ.

Спустя почти 20 лет они возобновили отношения и в 2022 году поженились. Первое время их семейная жизнь казалась счастливой, однако позже пользователи сети начали замечать, что Бен часто выглядит мрачным рядом с супругой, папарацци периодически снимали супругов во время ссор, а позже появились слухи об их расставании.