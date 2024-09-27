Бен Аффлек та Джей Ло звернулись до зіркового адвоката

Бен Аффлек та Джей Ло. Фото: Reuters

Дженніфер Лопес та 52-річний Бен Аффлек звернулися до знаменитого адвоката Лори Вассер. Фахівець спеціалізується на шлюборозлучних процесах.

Про це пише Daily Mail.

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Лора Вассер працювала з багатьма зірками — Анджеліною Джолі, Кім Кардаш'ян та іншими. Із самим Беном Аффлеком вона теж мала справу. У 2018 році вона займалася його розлученням із Дженніфер Гарнер.

Бен Аффлек та Джей Ло. Фото: Reuters

Раніше шанувальники пари ще сподівалися, що Дженніфер і Бен зможуть помиритися. Нещодавно їх помітили разом, і, за словами очевидців, вони обіймалися і цілувалися.

Дженніфер Лопес подала на розлучення з Беном наприкінці серпня. Вони відновили стосунки після розриву заручин 20 років тому у 2021 році, а у 2022 році зіграли весілля. Спочатку їхнє сімейне життя здавалося щасливим, але пізніше з'явилися чутки про те, що у них проблеми у відносинах. Користувачі мережі почали помічати, що Бен часто виглядає похмурим поруч із дружиною, а папараці періодично знімали подружжя під час сварок. При цьому шанувальники зазначали, що з колишньою дружиною Дженніфер Гарнер Бен Аффлек виглядає веселіше.

Нагадаємо, Бен Аффлек та Джей Ло не можуть продати розкішний маєток. А раніше стало відомо, що Дженніфер Лопес занепокоїла своїх друзів.