Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Бен Аффлек и Джей Ло обратились к звездному адвокату arrow

Бен Аффлек и Джей Ло обратились к звездному адвокату

27 сентября 2024 00:30
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Бен Аффлек и Джей Ло обратились к звездному адвокату
Бен Аффлек и Джей Ло. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Дженнифер Лопес и 52-летний Бен Аффлек обратились к знаменитому адвокату Лоре Вассер. Специалист специализируется на бракоразводных процессах.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Дженнифер Лопес поможет развестись адвокат Анджелины Джоли

Лора Вассер работала со многими звездами — Анджелиной Джоли, Ким Кардашьян и другими. С Беном Аффлеком она тоже имела дело. В 2018 году она занималась его разводом с Дженнифер Гарнер.

 

Бен Аффлек и Джей Ло
Бен Аффлек и Джей Ло. Фото: Reuters

 

Ранее поклонники пары еще надеялись, что Дженнифер и Бен смогут помириться. Недавно их заметили вместе, и, по словам очевидцев, они обнимались и целовались.

Дженнифер Лопес подала на развод с Беном в конце августа. Они возобновили отношения после разрыва помолвки 20 лет назад в 2021 году, а в 2022 году сыграли свадьбу. Сначала их семейная жизнь казалась счастливой, но позже появились слухи о том, что у них проблемы в отношениях. Пользователи сети начали замечать, что Бен часто выглядит мрачным рядом с супругой, а папарацци периодически снимали супругов во время ссор. При этом поклонники отмечали, что с бывшей супругой Дженнифер Гарнер Бен Аффлек выглядит веселее.

Напомним, Бен Аффлек и Джей Ло не могут продать роскошный особняк. А ранее стало известно, что Дженнифер Лопес обеспокоила своих друзей.

Дженнифер Лопес Бен Аффлек зарубежные звезды звезды звездная пара

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

01:32 Уклонист назвал указ о мобилизации "авторским произведением" — что решил суд

Срочная новость

00:35 В Запорожье раздались взрывы — подробности вражеской атаки

00:30 ТЦК незаконно выписывают заочные штрафы за нарушение учета

Срочная новость

00:29 В Днепре прогремел взрыв — что известно об обстреле

00:07 Кое-кто в США хочет заставить Украину отдать России территории, — Харрис

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

00:03 Байден заявил, что Россия не победит в войне против Украины

26 сентября 2024

23:58 Гетманцев объяснил, почему повышают военный сбор на 3,5%

23:53 Переправлял уклонистов за границу — как суд Ивано-Франковска наказал мужчину

23:45 Зеленский объяснил, почему для Украины важна поддержка США

23:34 Довбик забил за Рому в третьем матче подряд — видео

01:32 Уклонист назвал указ о мобилизации "авторским произведением" — что решил суд

Срочная новость

00:35 В Запорожье раздались взрывы — подробности вражеской атаки

00:30 ТЦК незаконно выписывают заочные штрафы за нарушение учета

Срочная новость

00:29 В Днепре прогремел взрыв — что известно об обстреле

00:07 Кое-кто в США хочет заставить Украину отдать России территории, — Харрис

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

00:03 Байден заявил, что Россия не победит в войне против Украины

26 сентября 2024

23:58 Гетманцев объяснил, почему повышают военный сбор на 3,5%

23:53 Переправлял уклонистов за границу — как суд Ивано-Франковска наказал мужчину

23:45 Зеленский объяснил, почему для Украины важна поддержка США

23:34 Довбик забил за Рому в третьем матче подряд — видео

Эксклюзив

20:03 Лазейка в законодательстве — одесский юрист о скрытых нормах мобилизации

06:33 Повестки по почте за миллионы — завысил ли Кабмин стоимость на печать и отправку

25 сентября 2024

18:31 Годовщина обстрела одесского морвокзала — история и интересные факты

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

24 сентября 2024
Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

23 сентября 2024

18:17 С Новым Парижем и без Первомайского — одесситы за или против переименования сел

21 сентября 2024
Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

Text
Эксклюзив

22:57 Скандал с Зеленским в США, эфир Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук рассказал, на что потратят финансовую помощь от США

Text

20:26 Нардеп сделал новое заявление о выборах в Украине — когда следует ожидать

Text

18:06 Военный объяснил, почему российские КАБы начали долетать до Запорожья

Text

17:50 Заявление Польши об атаке РФ на украинские АЭС и оружие от США — эфир Вечір.LIVE

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

Text

13:00 Требование отставки Маркаровой и восстановление Украины — эфир День.LIVE

Text

11:02 Военные нуждаются в мобилизации ребят младше 25 лет — почему возраст важен

Text

09:36 Юрист объяснил, от чего зависит размер выплат семьям погибших военных

Text

08:00 Зеленский в США и угроза удара РФ по ядерным объектам — эфир Ранок.LIVE

25 сентября 2024
Text

21:43 Гриб объяснила, почему Россию не нужно выгонять из ООН

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью