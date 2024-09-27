Бен Аффлек и Джей Ло обратились к звездному адвокату

Бен Аффлек и Джей Ло. Фото: Reuters

Дженнифер Лопес и 52-летний Бен Аффлек обратились к знаменитому адвокату Лоре Вассер. Специалист специализируется на бракоразводных процессах.

Об этом пишет Daily Mail.

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Лора Вассер работала со многими звездами — Анджелиной Джоли, Ким Кардашьян и другими. С Беном Аффлеком она тоже имела дело. В 2018 году она занималась его разводом с Дженнифер Гарнер.

Бен Аффлек и Джей Ло. Фото: Reuters

Ранее поклонники пары еще надеялись, что Дженнифер и Бен смогут помириться. Недавно их заметили вместе, и, по словам очевидцев, они обнимались и целовались.

Дженнифер Лопес подала на развод с Беном в конце августа. Они возобновили отношения после разрыва помолвки 20 лет назад в 2021 году, а в 2022 году сыграли свадьбу. Сначала их семейная жизнь казалась счастливой, но позже появились слухи о том, что у них проблемы в отношениях. Пользователи сети начали замечать, что Бен часто выглядит мрачным рядом с супругой, а папарацци периодически снимали супругов во время ссор. При этом поклонники отмечали, что с бывшей супругой Дженнифер Гарнер Бен Аффлек выглядит веселее.

Напомним, Бен Аффлек и Джей Ло не могут продать роскошный особняк. А ранее стало известно, что Дженнифер Лопес обеспокоила своих друзей.