Бен Аффлек знайшов важелі впливу у розлученні з Дженніфер Лопес

Американські актори Дженніфер Лопес і Бен Аффлек. Фото: X/jlopy_

Розлучення голлівудських акторів Бена Аффлека та Дженніфер Лопес активно обговорюють в медіа. Деякі таблоїди отримують інсайди від їхнього оточення.

Один з таких з’явилось в виданні Marca.

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Голлівудський актор готовий використати своїх дітей, щоб вирішити розлучення з Дженніфер Лопес. У Аффлека троє дітей від колишньої дружини, акторки Дженніфер Гарнер: Вайолет (18 років), Серафіна (15 років) і Семюель (12 років). Лопес є мамою 16-річних близнюків Макса та Емми від колишнього чоловіка, співака Марка Ентоні.

"Бен Аффлек готовий на все, щоб отримати перевагу. За словами джерела, яке побажало залишитися анонімним, Аффлек грає з розумом Дженніфер Лопес і використовує їхніх дітей у процесі розлучення, яке не було повністю завершено через виниклу напругу", — пише видання.

Лопес подала на розлучення з Аффлеком 20 серпня, у другу річницю їхнього весілля. Хоча по факту це була друга, офіційна церемонія з усіма близькими. До цього вони одружилися в Лас-Вегасі 17 липня 2022 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що режисер Кевін Сміт важко переживає розлучення Аффлека та Лопес. Також ми розповідали фінансові подробиці розлучення Лопес та Аффлека.