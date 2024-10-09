Бен Аффлек нашел рычаги влияния в разводе с Дженнифер Лопес

Бен Аффлек использует детей для преимущества в разводе с Джей Ло
Развод голливудских актеров Бена Аффлека и Дженнифер Лопес активно обсуждают в СМИ. Некоторые таблоиды получают инсайды от их окружения.
Один из таких появилось в издании Marca.
Бен Аффлек привлекает детей в развод
Голливудский актер готов использовать своих детей, чтобы решить развод с Дженнифер Лопес. У Аффлека трое детей от бывшей супруги, актрисы Дженнифер Гарнер: Вайолет (18 лет), Серафина (15 лет) и Сэмюэль (12 лет). Лопес является мамой 16-летних близнецов Макса и Эммы от бывшего мужа певца Марка Энтони.
"Бен Аффлек готов на все, чтобы получить преимущество. По словам источника, пожелавшего остаться анонимным, Аффлек играет с умом Дженнифер Лопес и использует их детей в процессе развода, который не был полностью завершен из-за возникшего напряжения", — пишет издание.
Лопес подала на развод с Аффлеком 20 августа, во вторую годовщину их свадьбы. Хотя по факту это была вторая, официальная церемония со всеми близкими. До этого они поженились в Лас-Вегасе 17 июля 2022 года.
Напомним, ранее мы писали, что режиссер Кевин Смит тяжело переживает развод Аффлека и Лопес. Также мы рассказывали о финансовых подробностях развода Лопес и Аффлека.
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