Бен Аффлек нашел рычаги влияния в разводе с Дженнифер Лопес

Американские актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: X/jlopy_

Развод голливудских актеров Бена Аффлека и Дженнифер Лопес активно обсуждают в СМИ. Некоторые таблоиды получают инсайды от их окружения.

Один из таких появилось в издании Marca.

Читайте также:

Бен Аффлек привлекает детей в развод

Голливудский актер готов использовать своих детей, чтобы решить развод с Дженнифер Лопес. У Аффлека трое детей от бывшей супруги, актрисы Дженнифер Гарнер: Вайолет (18 лет), Серафина (15 лет) и Сэмюэль (12 лет). Лопес является мамой 16-летних близнецов Макса и Эммы от бывшего мужа певца Марка Энтони.

"Бен Аффлек готов на все, чтобы получить преимущество. По словам источника, пожелавшего остаться анонимным, Аффлек играет с умом Дженнифер Лопес и использует их детей в процессе развода, который не был полностью завершен из-за возникшего напряжения", — пишет издание.

Лопес подала на развод с Аффлеком 20 августа, во вторую годовщину их свадьбы. Хотя по факту это была вторая, официальная церемония со всеми близкими. До этого они поженились в Лас-Вегасе 17 июля 2022 года.

Напомним, ранее мы писали, что режиссер Кевин Смит тяжело переживает развод Аффлека и Лопес. Также мы рассказывали о финансовых подробностях развода Лопес и Аффлека.