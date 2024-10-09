Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Бен Аффлек использует детей для преимущества в разводе с Джей Ло arrow

Бен Аффлек использует детей для преимущества в разводе с Джей Ло

9 октября 2024 00:30
Виталий Ковальчук - Редактор
Бен Аффлек нашел рычаги влияния в разводе с Дженнифер Лопес
Американские актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: X/jlopy_
Виталий Ковальчук - Редактор

Развод голливудских актеров Бена Аффлека и Дженнифер Лопес активно обсуждают в СМИ. Некоторые таблоиды получают инсайды от их окружения.

Один из таких появилось в издании Marca.

Читайте также:

Бен Аффлек привлекает детей в развод

Голливудский актер готов использовать своих детей, чтобы решить развод с Дженнифер Лопес. У Аффлека трое детей от бывшей супруги, актрисы Дженнифер Гарнер: Вайолет (18 лет), Серафина (15 лет) и Сэмюэль (12 лет). Лопес является мамой 16-летних близнецов Макса и Эммы от бывшего мужа певца Марка Энтони.

"Бен Аффлек готов на все, чтобы получить преимущество. По словам источника, пожелавшего остаться анонимным, Аффлек играет с умом Дженнифер Лопес и использует их детей в процессе развода, который не был полностью завершен из-за возникшего напряжения", — пишет издание.

Лопес подала на развод с Аффлеком 20 августа, во вторую годовщину их свадьбы. Хотя по факту это была вторая, официальная церемония со всеми близкими. До этого они поженились в Лас-Вегасе 17 июля 2022 года.

Напомним, ранее мы писали, что режиссер Кевин Смит тяжело переживает развод Аффлека и Лопес. Также мы рассказывали о финансовых подробностях развода Лопес и Аффлека.

дети Дженнифер Лопес Бен Аффлек Звездный развод зарубежные звезды

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

01:42 Зеленский может смягчить свою позицию насчет условий завершения войны, — AP

01:32 В Херсоне женщина передавала РФ данные о перемещении ВСУ — что решил суд

01:30 Академик объяснил, почему чиновники должны идти на фронт и как это повлияет на население

Срочная новость

01:25 Атака "Шахедов" продолжается — опасность охватила еще несколько областей

01:04 Забарный вошел в символическую сборную лучших игроков чемпионата Англии

Топ-лидер по жалобам, — в Минздраве прокомментировали коррупционный скандал с МСЭК в Хмельнитчине - 80x80

Топ-лидер по жалобам, — в Минздраве прокомментировали коррупционный скандал с МСЭК в Хмельнитчине

00:30 Командировка забронированного за границу — какие документы нужны

00:25 Ночная атака "Шахедов" — какие области находятся под угрозой ударных БпЛА

00:20 В США стали более благосклонными к Харрис — результаты опроса NYT

00:15 В Харькове попрощались с волонтером, который погиб от удара вражеского дрона

00:00 Во Львове на несколько дней запретят посещение парков — какая причина

01:42 Зеленский может смягчить свою позицию насчет условий завершения войны, — AP

01:32 В Херсоне женщина передавала РФ данные о перемещении ВСУ — что решил суд

01:30 Академик объяснил, почему чиновники должны идти на фронт и как это повлияет на население

Срочная новость

01:25 Атака "Шахедов" продолжается — опасность охватила еще несколько областей

01:04 Забарный вошел в символическую сборную лучших игроков чемпионата Англии

Топ-лидер по жалобам, — в Минздраве прокомментировали коррупционный скандал с МСЭК в Хмельнитчине - 80x80

Топ-лидер по жалобам, — в Минздраве прокомментировали коррупционный скандал с МСЭК в Хмельнитчине

00:30 Командировка забронированного за границу — какие документы нужны

00:25 Ночная атака "Шахедов" — какие области находятся под угрозой ударных БпЛА

00:20 В США стали более благосклонными к Харрис — результаты опроса NYT

00:15 В Харькове попрощались с волонтером, который погиб от удара вражеского дрона

00:00 Во Львове на несколько дней запретят посещение парков — какая причина

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

Text

23:10 Нардеп объяснила, хватит ли налогов для покрытия военных расходов в 2023-2024 годах

Text

22:08 Южанина назвала сумму, которую Украина тратит на выплаты пенсий

Text

20:23 Попенко объяснил, получают ли военные на передовой 200 тысяч гривен

Text

20:06 Не на армию — Южанина объяснила, на что тратят деньги с акцизного налога

Text

18:46 Нардеп ответил, сколько денег было выделено на покупку жилья для ветеранов

Топ-лидер по жалобам, — в Минздраве прокомментировали коррупционный скандал с МСЭК в Хмельнитчине - 80x80

Топ-лидер по жалобам, — в Минздраве прокомментировали коррупционный скандал с МСЭК в Хмельнитчине

Text

17:50 Блокада границы и задержание идеолога войны против Украины — эфир Вечір.LIVE

Text

17:19 Военный объяснил, на что оказывает существенное влияние отсутствие наказания за СЗЧ

Text

17:15 В ВСУ прокомментировали самоубийство комбата в 123-й бригаде ТРО

Text

15:58 Возле метро "Дорогожичи" прорвало сеть водоснабжения — починят ли и когда

Text

13:37 Пенсии хотят выплачивать через Новую почту — нардеп раскрыл детали

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

27 сентября 2024

20:36В Киеве неизвестные в балаклавах захватили ТРЦ Sky Moll

26 сентября 2024

06:52 Чем подкормить яблоню и вишню осенью — лучшие удобрения и советы садоводов