У Бена Аффлека произошла неприятность — сломалось его авто

Американские актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: Reuters

Популярного актера Бена Аффлека постигла неудача. Во время поездки со своим сыном Сэмюэлем сломался его электрокар Ford Bronco.

Об этом пишет Page Six.

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Папарацци застали актера и 12-летнего мальчика во время поездки на элктрокаре, прежде чем он вышел из строя.

Отец и сын вместе выглядели очень стильно. Сэмюэль был одет в синий костюм и кроссовки Nike, а его отец –—в темно-синий костюм, коричневые кожаные туфли и коричневый тренч.

Впрочем, автомобиль сломался и Аффлек был вынужден вызвать эвакуатор. Пока Bronco грузили на бортовой автомобиль, актер и Сэмюэль проверили свои телефоны и отдохнули на местной заправке.

Бен Аффлек с сыном Сэмюэлем. Фото: Juliano-Globo/X17online.com

Бен Аффлек путешествует с сыном. Фото: Juliano-Globo/X17online.com

У Бена Аффлека сломалось авто. Фото: Juliano-Globo/X17online.com

Аффлек проводит много времени со своими тремя детьми от бывшей Дженнифер Гарнер — 18-летней Вайолет, 15-летней Серафиной и Сэмюэлем.

Напомним, ранее мы писали, что режиссер Кевин Смит тяжело переживает развод Аффлека и Лопеса. Также мы рассказывали о финансовых подробностях развода Лопес и Аффлека.