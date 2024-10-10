У Бена Аффлека произошла неприятность — сломалось его авто

Бен Аффлек на фоне развода с Джей Ло попал в передрягу с сыном
Популярного актера Бена Аффлека постигла неудача. Во время поездки со своим сыном Сэмюэлем сломался его электрокар Ford Bronco.
Об этом пишет Page Six.
Бен Аффлек проводит время с сыном
Папарацци застали актера и 12-летнего мальчика во время поездки на элктрокаре, прежде чем он вышел из строя.
Отец и сын вместе выглядели очень стильно. Сэмюэль был одет в синий костюм и кроссовки Nike, а его отец –—в темно-синий костюм, коричневые кожаные туфли и коричневый тренч.
Впрочем, автомобиль сломался и Аффлек был вынужден вызвать эвакуатор. Пока Bronco грузили на бортовой автомобиль, актер и Сэмюэль проверили свои телефоны и отдохнули на местной заправке.
Аффлек проводит много времени со своими тремя детьми от бывшей Дженнифер Гарнер — 18-летней Вайолет, 15-летней Серафиной и Сэмюэлем.
Напомним, ранее мы писали, что режиссер Кевин Смит тяжело переживает развод Аффлека и Лопеса. Также мы рассказывали о финансовых подробностях развода Лопес и Аффлека.
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