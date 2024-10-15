Дженніфер Лопес та Бен Аффлек не можуть поділити спільний будинок - подробиці

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

Розлучення голлівудської пари Дженніфер Лопес та Бена Аффлека ускладнюється через розподіл спільного майна. Як відомо, у шлюбі пара придбала розкішний маєток за 68 мільйонів доларів.

Про це пише видання Marca.

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Як виявилося, фінансові питання стали перешкодою для спокійного врегулювання розлучення Джей Ло та Аффлека. За словами адвоката Тре Ловелла, питання поділу майна ускладнюється через те, що Лопес вклала у будинок більше грошей, ніж її колишній чоловік.

"При визначенні способу розподілу спільного майна будуть серйозно враховуватися такі фактори, як те, хто зробив перший внесок, хто покрив витрати на іпотеку і хто заплатив за ремонт", — зауважив адвокат.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек. Фото: Reuters

Перемовини між подружжям тривають вже більше місяця, однак поки що вони не дійшли до компромісу.

Окрім того, джерела з кола Джей Ло стверджують, що вона відчуває, що Бен "залежав" від неї під час їхнього шлюбу, що додавало напруження.

Як стверджується, Дженніфер висловлювала незадоволення витратами, які вона покривала, від приватних літаків до розкішних готелів, харчування та повсякденних витрат. Ці фінансові розбіжності підлили масла у вогонь і без того непростого процесу.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Дженніфер Лопес не хотіла розлучатися з Беном Аффлеком.

Також раніше Бен Аффлек відреагував на перше інтерв'ю Джей Ло після розлучення.