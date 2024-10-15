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Есть сложности — Лопес и Аффлек не могут поделить роскошный особняк при разводе

15 октября 2024 00:30
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек не могут поделить общий дом.
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Фото: Reuters
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Развод голливудской пары Дженнифер Лопес и Бена Аффлека усложняется из-за раздела общего имущества. Как известно, в браке пара приобрела роскошный особняк за 68 миллионов долларов.

Об этом пишет издание Marca.

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Как оказалось, финансовые вопросы стали помехой для спокойного урегулирования развода Джей Ло и Аффлека. По словам адвоката Тре Ловелла, вопрос раздела имущества усложняется из-за того, что Лопес вложила в дом больше денег, чем ее бывший муж.

"При определении способа распределения общего имущества будут серьезно учитываться такие факторы, как то, кто внес первый взнос, кто покрыл расходы на ипотеку и кто заплатил за ремонт", — отметил адвокат.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: Reuters

Переговоры между супругами продолжаются уже больше месяца, однако пока они не дошли до компромисса.

Кроме того, источники из круга Джей Ло утверждают, что она чувствует, что Бен "зависел" от нее во время их брака, что придавало напряжения.

Как утверждается, Дженнифер выражала недовольство покрываемыми ею расходами от частных самолетов до роскошных отелей, питания и повседневных расходов. Эти финансовые разногласия подлили масла в огонь и без того непростого процесса.

Напомним, недавно стало известно, что Дженнифер Лопес не хотела расставаться с Беном Аффлеком.

Также ранее Бен Аффлек отреагировал на первое интервью Джей Ло после развода.

Дженнифер Лопес Бен Аффлек развод Звездный развод зарубежные звезды

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