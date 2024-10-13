Бен Аффлек відреагував на слова Дженніфер Лопес про їхнє розлучення - подробиці

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек. Фото: Reuters

Голлівудський актор Бен Аффлек, схоже, зовсім не очікував від своєї колишньої дружини, співачки Дженніфер Лопес, таких швидких коментарів про їхнє розлучення. Днями зірка вперше прокоментувала своє рішення піти від чоловіка.

Подробицями з виданням Marca поділився інсайдер з оточення пари.

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Аффлек відреагував на коментар Лопес про розлучення

На тлі розлучення зірка "Бетмена" переживає не найкращі часи. За словами інсайдера, актор був не готовий обговорювати особисте життя у пресі та сподівався, що найближчим часом не почує жодних коментарів про розрив і від ексдружини.

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

За словами джерел, інтерв'ю Лопес стало повною несподіванкою для Аффлека. Актор був здивований та збентежений її вчинком.

"Він хотів би, щоб вона не розповідала про це, але він відчуває, що вона говоритиме про це вічно. Він не знав, що вона збирається розповідати про їхні стосунки, але припускав, що це рано чи пізно станеться. Це частина його життя так само, як і все інше, і він ніколи від цього не втече", — поділився інсайдер.

Нагадаємо, у новому інтерв'ю Дженніфер Лопес відреагувала на критику після розлучення з Беном Аффлеком.

Тим часом Бен Аффлек повернувся до знімань в кіно на тлі розлучення.