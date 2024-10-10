Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Співачка Дженніфер Лопес вперше висловилася про розлучення із актором Беном Аффлеком. Зірка зізналася хто був ініціатором того, щоб розірвати стосунки.

Подробицями особистого життя Джей Ло поділилася в інтерв'ю Interview.

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Стосунки Лопес та Аффлека здавалися для шанувальників ідеальними, тож новина про розлучення для багатьох стала шоком. Тривалий час фани чекали, коли хтось із подружжя нарешті прокоментує їхнє розставання.

І ось Джей Ло вперше заговорила про те, чому не склалося сімейне житті із актором. Ба більше, зірка зізналася, що саме вона подала документи на розлучення.

"Ти маєш бути цілісним, якщо хочеш чогось більшого. Ти маєш бути хорошим сам по собі. Я думала, що навчилася цього, але це не так. А потім, цього літа, мені довелося сказати: "Мені потрібно піти і побути на самоті. Я хочу довести собі, що я можу це зробити", — поділилася Джен.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек. Фото: instagram.com/jlo

Розрив із Аффлеком став для Лопес справжнім випробуванням. Зірка зізналася, що почувалася самотньою та розбитою. Однак Дженніфер все ж таки знайшла в собі сили рухатися далі.

"Це до біса важко! Відчуття самотності, страху, суму, відчаю. Але коли ти сидиш у цих почуттях і думаєш: "Ці речі мене не вб'ють", це схоже на те, що насправді я здатна на радість і щастя сама по собі. Перебування у стосунках не визначає мене. Я не можу шукати щастя в інших людях. Я маю шукати щастя всередині себе. Раніше я казала, що я щаслива людина, але все ще шукала щось для когось іншого, щоб заповнити цю порожнечу, і це просто як: "Ні, я насправді хороша", — розповіла Лопес.

Співачка також додала, що зараз не шукає нових стосунків, а хоче побудувати своє щастя наодинці.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Бен Аффлек використовує дітей для переваги у розлученні із Дженніфер Лопес.

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