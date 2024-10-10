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Дженнифер Лопес впервые заговорила о разводе с Беном Аффлеком

10 октября 2024 13:40
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Дженнифер Лопес впервые прокомментировала развод с Беном Аффлеком - подробности
Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Певица Дженнифер Лопес впервые высказалась о разводе с актером Беном Аффлеком. Звезда призналась, кто был инициатором  того, чтобы разорвать отношения.

Подробностями личной жизни Джей Ло поделилась в интервью Interview.

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Отношения Лопес и Аффлека выглядели для поклонников идеальными, так что новость о разводе для многих стала шоком. Долгое время фаны ждали, когда кто-то из супругов наконец-то прокомментирует их расставание.

И вот Джей Ло впервые заговорила о том, почему не сложилась семейная жизнь с актером. Более того, звезда призналась, что именно она подала документы на развод.

"Ты должен быть цельным, если хочешь чего-то большего. Ты должен быть хорошим сам по себе. Я думала, что научилась этому, но это не так. А потом, этим летом, мне пришлось сказать: "Мне нужно пойти и побыть одной. Я хочу доказать себе, что я могу это сделать" , – поделилась Джен.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: instagram.com/jlo

Разрыв с Аффлеком стал для Лопес настоящим испытанием. Звезда призналась, что чувствовала себя одинокой и разбитой. Однако Дженнифер все же нашла в себе силы двигаться дальше.

"Это чертовски трудно! Чувство одиночества, страха, грусти, отчаяния. Но когда ты сидишь в этих чувствах и думаешь: "Эти вещи меня не убьют", это похоже на то, что на самом деле я способна на радость и счастье сама по себе. Отношения не определяют меня. Я не могу искать счастья в других людях. Счастье должно быть внутри меня. Раньше я говорила, что я счастливый человек, но все равно искала, чем бы наполнить кого-то другого, а теперь я просто говорю: "Нет, на самом деле я хороша", — рассказала Лопес.

Певица также добавила, что сейчас не ищет новых отношений, а хочет построить свое счастье наедине.

Напомним, недавно стало известно, что Бен Аффлек использует детей для преимущества в разводе с Дженнифер Лопес.

Также мы писали, почему Бен Аффлек не может окончательно разорвать отношения с Дженнифер Лопес.

Дженнифер Лопес Бен Аффлек развод личная жизнь зарубежные звезды

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