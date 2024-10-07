Бен Аффлек не готовий відпустити Дженніфер Лопес через залежність — деталі

Катається на емоційних гойдалках — чому Аффлек не може забути Джей Ло
Бен Аффлек не готовий відпускати Дженніфер Лопес зі свого життя, хоча вони й розлучаються. Він залежний від емоційних гойдалок у їхньому спілкуванні, тому не може поставити остаточну крапку.
Про це повідомляє In Touch.
Бен Аффлек все ще хоче бути з Джей Ло
Друзі Бена та його колишня дружина Дженніфер Гарнер стурбовані тим, що він "грає з вогнем". Його пристрасть до Джей Ло така сильна, що вона може затягнути його назад у руйнівні стосунки.
"Бен схильний до залежностей, і багато хто вважає, що тепер, коли він кинув пити, у нього з'явився новий порок — він став залежним від любові. Йому очевидно приносять задоволення емоційні гойдалки між ним і Джей Ло, хоч він не збирається серйозно повертатися до неї. Актор просто насолоджується моментом", — розповів інсайдер.
Ексдружина актора вважає це "жахливою ідеєю". Адже він заплутує Лопес, а також посилає неправильні сигнали дітям. Він "ніби на американських гірках і зрештою це не приведе ні до чого хорошого".
Водночас Аффлек все ще прагне розлучитись і шансів на повернення до Лопес практично немає. Саме тому близькі благають його взяти себе в руки і почати контролювати своє життя.
Нагадаємо, актор Бен Аффлек трохи змінив зовнішність на тлі проблем з Дженніфер Лопес. Також повернувся до шкідливої звички, яка хвилює його рідних.
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