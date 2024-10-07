Бен Аффлек не готовий відпустити Дженніфер Лопес через залежність — деталі

Актор Бен Аффлек. Фото: instagram.com/benaffleckkofficial/

Бен Аффлек не готовий відпускати Дженніфер Лопес зі свого життя, хоча вони й розлучаються. Він залежний від емоційних гойдалок у їхньому спілкуванні, тому не може поставити остаточну крапку.

Про це повідомляє In Touch.

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Бен Аффлек все ще хоче бути з Джей Ло

Друзі Бена та його колишня дружина Дженніфер Гарнер стурбовані тим, що він "грає з вогнем". Його пристрасть до Джей Ло така сильна, що вона може затягнути його назад у руйнівні стосунки.

"Бен схильний до залежностей, і багато хто вважає, що тепер, коли він кинув пити, у нього з'явився новий порок — він став залежним від любові. Йому очевидно приносять задоволення емоційні гойдалки між ним і Джей Ло, хоч він не збирається серйозно повертатися до неї. Актор просто насолоджується моментом", — розповів інсайдер.

Бен Аффлек не хоче втратити Дженніфер Лопес. Фото: Instagram/jlo_and_benaffleck

Ексдружина актора вважає це "жахливою ідеєю". Адже він заплутує Лопес, а також посилає неправильні сигнали дітям. Він "ніби на американських гірках і зрештою це не приведе ні до чого хорошого".

Водночас Аффлек все ще прагне розлучитись і шансів на повернення до Лопес практично немає. Саме тому близькі благають його взяти себе в руки і почати контролювати своє життя.

Нагадаємо, актор Бен Аффлек трохи змінив зовнішність на тлі проблем з Дженніфер Лопес. Також повернувся до шкідливої звички, яка хвилює його рідних.