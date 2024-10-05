Бен Аффлек переживає через розлучення

Актор Бен Аффлек. Фото: instagram.com/benaffleckkofficial/

Актор Бен Аффлек стресує на тлі розлучення з і співачкою Дженніфер Лопес. Він знову почав палити.

Про це пише Daily Mail.

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Папараці піймали актора на одній із парковок Лос-Анджелеса. Він виглядав пригніченими та запалював сигарету в своєму BMW i7 вартістю понад 120 000 доларів. Бен був сам в авто.

"Бен може здаватися щасливим і веселим. Так воно і є, здебільшого, але у нього, безумовно, бувають моменти смутку. Хоч він і відчув полегшення, коли розірвав цей шлюб, розлучення все одно сильно вдарило по ньому. Його репутація зазнала величезного удару, і він бореться з почуттям провини", — розповіло джерело.

Актор Бен Аффлек почав палити. Фото: BackGrid

Актор Бен Аффлек знову один. Фото: BackGrid

Лопес подала на розлучення 20 серпня після того, як пара жила окремо кілька місяців. Хоча Аффлек переживає важкі часи, його підтримують колишня дружина Дженніфер Гарнер і найкращий друг Метт Деймон.

Нагадаємо, ми розповідали, як актори Джей Ло та Бен Аффлек будуть ділити спільні мільярди на рахунку під час розлучення. Також Аффлек почав приділяти більше уваги своїм дітям на тлі розставання з дружиною.