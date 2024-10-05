Бен Аффлек переживает из-за развода

Актер Бен Аффлек. Фото: instagram.com/benaffleckkofficial/

Актер Бен Аффлек стрессирует на фоне развода с певицей Дженнифер Лопес. Он снова начал курить.

Об этом пишет Daily Mail.

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Бен Аффлек снова начал курить

Папарацци поймали актера на одной из парковок Лос-Анджелеса. Он выглядел подавленным и зажигал сигарету в своем BMW i7 стоимостью более 120 000 долларов. Бен был один в авто.

"Бен может казаться счастливым и веселым. Так оно и есть, по большей части, но у него, безусловно, бывают моменты уныния. Хотя он и почувствовал облегчение, когда расторг этот брак, развод все равно сильно ударил по нему. Его репутация потерпела огромный удар, и он борется с чувством вины", — рассказал источник.

Актер Бен Аффлек начал курить. Фото: BackGrid

Актер Бен Аффлек снова один. Фото: BackGrid

Лопес подала на развод 20 августа после того, как пара прожила отдельно несколько месяцев. Хотя Аффлек переживает трудные времена, его поддерживают бывшая жена Дженнифер Гарнер и лучший друг Мэтт Дэймон.

Напомним, мы рассказывали, как актеры Джей Ло и Бен Аффлек будут делить общие миллиарды на счету во время развода. Также Аффлек стал уделять больше внимания своим детям на фоне расставания с женой.