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Бен Аффлек на тлі розлучення з Джей Ло вирушив на шопінг з донькою

30 вересня 2024 00:30
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Бен Аффлек прогулявся із донькою
Актор Бен Аффлек. Фото: instagram.com/benaffleckkofficial/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Актор Бен Аффлек вже почав готуватися до Гелловіну. Він шукав новий святковий костюм разом зі своєю 15-річною донькою Фін (справжнє ім'я — Серафіна).

Про це пише Page Six.

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Актора із донькою помітили біля магазину Los Angeles Spirit Halloween у повсякденному одязі. Схоже, що їм не вдалося вибрати вдале вбрання у популярному сезонному магазині, адже вони вийшли з пустими руками.

Актор доволі часто проводив час зі своїми дітьми, серед яких також 18-річна Вайолет і 12-річний Семюель, протягом усього літа, поки він розлучався з Дженніфер Лопес. В цей час співачка займалася своїми справами в Нью-Йорку. 

Бен Аффлек на тлі розлучення з Джей Ло відправився на шопінг з донькою - фото 1
Бен Аффлек із донькою Фін. Фото: BACKGRID
Бен Аффлек на тлі розлучення з Джей Ло відправився на шопінг з донькою - фото 2
Бен Аффлек на шопінгу з донькою. Фото: BACKGRID

Нагадаємо, на початку квітня, під час поминальної служби за своїм дідусем Вільямом Джеком Гарнером, батьком матері Дженніфер Гарнер, середня дитина зіркового подружжя з'явилася в чоловічому костюмі, з короткою стрижкою та назвала себе Фіном.

Раніше, голлівудські зірки Джей Ло та Бен Аффлек звернулись до адвоката. Також вони не змогли продати свій дороговартісний маєток, тому що сталась надзвичайна ситуація.

діти Дженіфер Лопес Бен Аффлек магазини закордонні зірки

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