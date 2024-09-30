Бен Аффлек прогулявся із донькою

Бен Аффлек на тлі розлучення з Джей Ло вирушив на шопінг з донькою
Актор Бен Аффлек вже почав готуватися до Гелловіну. Він шукав новий святковий костюм разом зі своєю 15-річною донькою Фін (справжнє ім'я — Серафіна).
Про це пише Page Six.
Бен Аффлек проводить час із донькою
Актора із донькою помітили біля магазину Los Angeles Spirit Halloween у повсякденному одязі. Схоже, що їм не вдалося вибрати вдале вбрання у популярному сезонному магазині, адже вони вийшли з пустими руками.
Актор доволі часто проводив час зі своїми дітьми, серед яких також 18-річна Вайолет і 12-річний Семюель, протягом усього літа, поки він розлучався з Дженніфер Лопес. В цей час співачка займалася своїми справами в Нью-Йорку.
Нагадаємо, на початку квітня, під час поминальної служби за своїм дідусем Вільямом Джеком Гарнером, батьком матері Дженніфер Гарнер, середня дитина зіркового подружжя з'явилася в чоловічому костюмі, з короткою стрижкою та назвала себе Фіном.
Раніше, голлівудські зірки Джей Ло та Бен Аффлек звернулись до адвоката. Також вони не змогли продати свій дороговартісний маєток, тому що сталась надзвичайна ситуація.
Читайте Новини.LIVE!