Бен Аффлек прогулявся із донькою

Актор Бен Аффлек. Фото: instagram.com/benaffleckkofficial/

Актор Бен Аффлек вже почав готуватися до Гелловіну. Він шукав новий святковий костюм разом зі своєю 15-річною донькою Фін (справжнє ім'я — Серафіна).

Про це пише Page Six.

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Актора із донькою помітили біля магазину Los Angeles Spirit Halloween у повсякденному одязі. Схоже, що їм не вдалося вибрати вдале вбрання у популярному сезонному магазині, адже вони вийшли з пустими руками.

Актор доволі часто проводив час зі своїми дітьми, серед яких також 18-річна Вайолет і 12-річний Семюель, протягом усього літа, поки він розлучався з Дженніфер Лопес. В цей час співачка займалася своїми справами в Нью-Йорку.

Бен Аффлек із донькою Фін. Фото: BACKGRID

Бен Аффлек на шопінгу з донькою. Фото: BACKGRID

Нагадаємо, на початку квітня, під час поминальної служби за своїм дідусем Вільямом Джеком Гарнером, батьком матері Дженніфер Гарнер, середня дитина зіркового подружжя з'явилася в чоловічому костюмі, з короткою стрижкою та назвала себе Фіном.

Раніше, голлівудські зірки Джей Ло та Бен Аффлек звернулись до адвоката. Також вони не змогли продати свій дороговартісний маєток, тому що сталась надзвичайна ситуація.