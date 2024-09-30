Бен Аффлек прогулялся с дочерью

Бен Аффлек на фоне развода с Джей Ло отправился на шоппинг с дочерью
Актер Бен Аффлек уже начал готовиться к Хэллоуину. Он искал новый праздничный костюм вместе со своей 15-летней дочерью Фин (настоящее имя — Серафина).
Об этом пишет Page Six.
Бен Аффлек проводит время с дочерью
Актера с дочерью заметили возле магазина Los Angeles Spirit Halloween в повседневной одежде. Похоже, что им не удалось выбрать удачную одежду в популярном сезонном магазине, ведь они вышли с пустыми руками.
Актер довольно часто проводил время со своими детьми, среди которых также 18-летняя Вайолет и 12-летний Сэмюэль, все лето, пока он расставался с Дженнифер Лопес. В это время певица занималась своими делами в Нью-Йорке.
Напомним, в начале апреля, во время поминальной службы за своим дедушкой Уильямом Джеком Гарнером, отцом матери Дженнифер Гарнер, средний ребенок звездных супругов появился в мужском костюме, с короткой стрижкой и назвал себя Фином.
Ранее голливудские звезды Джей Ло и Бен Аффлек обратились к адвокату. Также они не смогли продать свое дорогостоящее имение, потому что произошла чрезвычайная ситуация.
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