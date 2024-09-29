Друзья Бена Аффлека рассказали, есть ли шанс сохранить брак с Джей Ло

Актеры Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек стремятся сохранить "дружеские" отношения во время их бракоразводного процесса. Источник, близкий к 55-летней актрисе, сообщил, что она и ее супруг "продолжают разводиться", и "сосредотачиваются на детях".

Об этом пишет People.

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Лопес является мамой 16-летних близнецов Макса и Эмме от бывшего супруга Марка Энтони, а у ее мужа с бывшей женой Дженнифер Гарнер трое детей: Вайолет, Серафина и Сэмюэль.

Актеры Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

"Они хотят показать детям, что все по-дружески. Они хотят оставаться друзьями. Любви все еще много", — говорят друзья Лопес и Аффлека.

Лопес подала на развод с Аффлеком 20 августа, когда отмечалась вторая годовщина свадебной церемонии пары в Джорджии. Сначала они поженились в Лас-Вегасе 17 июля 2022 года.

Актер и певица подали иск в Верховный суд округа Лос-Анджелес и указали 26 апреля 2024 как дату развода. Лопес подала на развод сама без адвоката и технически сама себя представляла. Причиной разрыва назвали непреодолимые разногласия.

Аффлек и Лопес разделят гонорары адвокатов, а певица хочет восстановить свою фамилию.

"Они все недавно собрались на веселый обед, чтобы дети могли погулять", — сказал инсайдер, добавив, что "развод никогда не бывает легким".

"Дети ладили и веселились вместе. Лопес счастлива видеть веселых детей вместе. Счастливые дети — это ее приоритет", — сказал источник.

Лопес, по словам инсайдеров, непросто переживает расставание с Аффлеком. Несмотря на их разрыв, знаменитости остались в дружеских отношениях и даже воссоединились для дружеского обеда 14 сентября, в котором приняли участие четверо из пяти их детей, Вайолет, которая сейчас учится в Йельском университете в Нью-Хейвене, штат Коннектикут, не присутствовала.