Бен Аффлек змінив зачіску після розлучення з Дженніфер Лопес - відео

Бен Аффлек. Фото: Reuters

Голлівудського актора Бена Аффлека поміти з новою зачіскою. Схоже, на тлі розлучення зі співачкою Дженніфер Лопес він вирішив змінити імідж.

Аффлека заскочили на вулиці, пише Mirror.

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Попри складні обставини в особистому житті, актор не полишає своїх батьківських обов'язків. Аффлека побачили біля авто, коли він приїхав забирати своїх дітей.

На відео від парацці видно, що тепер у зірки "Бетмена" нова зачіска та колір волосся. Аффлек зробив коротку стрижку та пофарбував волосся та бороду в чорний.

Актор намагався не звертати увагу на журналістів та виглядав досить втомленим. Звичайно, на пальці Бена не було обручки.

Раніше Бена Аффлека бачили під час його прогулянки по магазинах із донькою.

Нещодавно стало відомо, що Бен Аффлек та Дженніфер Лопес розділять під час розлучення понад пів мільярда доларів.