Бен Аффлек сменил прическу после развода с Дженнифер Лопес - видео

Бен Аффлек. Фото: Reuters

Голливудского актера Бена Аффлека заметили с новой прической. Похоже, на фоне развода с певицей Дженнифер Лопес решил изменить имидж.

Аффлека заметили на улице, пишет Mirror.

Читайте также:

Бен Аффлек сменил прическу после развода с Джей Ло

Несмотря на сложные обстоятельства в личной жизни, актер не оставляет своих родительских обязанностей. Аффлека увидели возле автомобиля, когда он приехал забирать своих детей.

На видео от парацци видно, что теперь у звезды "Бэтмена" новая прическа и цвет волос. Аффлек сделал короткую стрижку и выкрасил волосы и бороду в черный.

Актер пытался не обращать внимание на журналистов и выглядел достаточно уставшим. Конечно, на пальце Бена не было обручального кольца.

Ранее Бена Аффлека видели во время его прогулки по магазинам с дочерью.

Недавно стало известно, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес разделят во время развода более полумиллиарда долларов.