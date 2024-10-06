Бен Аффлек сменил прическу после развода с Дженнифер Лопес - видео

Бен Аффлек сменил имидж на фоне развода с Дженнифер Лопес
Голливудского актера Бена Аффлека заметили с новой прической. Похоже, на фоне развода с певицей Дженнифер Лопес решил изменить имидж.
Аффлека заметили на улице, пишет Mirror.
Бен Аффлек сменил прическу после развода с Джей Ло
Несмотря на сложные обстоятельства в личной жизни, актер не оставляет своих родительских обязанностей. Аффлека увидели возле автомобиля, когда он приехал забирать своих детей.
На видео от парацци видно, что теперь у звезды "Бэтмена" новая прическа и цвет волос. Аффлек сделал короткую стрижку и выкрасил волосы и бороду в черный.
Актер пытался не обращать внимание на журналистов и выглядел достаточно уставшим. Конечно, на пальце Бена не было обручального кольца.
Ранее Бена Аффлека видели во время его прогулки по магазинам с дочерью.
Недавно стало известно, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес разделят во время развода более полумиллиарда долларов.
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