Бен Аффлек не готов отпустить Дженнифер Лопес из-за зависимости — детали

Актер Бен Аффлек. Фото: instagram.com/benaffleckkofficial/

Бен Аффлек не готов отпускать Дженнифер Лопес из своей жизни, хотя они и расстаются. Он зависим от эмоциональных качелей в их общении, поэтому не может поставить окончательную точку.

Об этом сообщает In Touch.

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Друзья Бена и его бывшая жена Дженнифер Гарнер озабочены тем, что он "играет с огнем". Его страсть к Джей Ло так сильна, что она может затащить его обратно в разрушительные отношения.

"Бен склонен к зависимостям, и многие считают, что теперь, когда он бросил пить, у него появился новый порок — он стал зависим от любви. Ему очевидно доставляют удовольствие эмоциональные качели между ним и Джей Ло, хотя он не собирается серьезно возвращаться к ней. Актер просто наслаждается моментом", — рассказал инсайдер.

Бен Аффлек не хочет потерять Дженнифер Лопес. Фото: Instagram/jlo_and_benaffleck

Экс-жена актера считает это "ужасной идеей". Ведь он запутывает Лопес, а также посылает неправильные сигналы детям. Он "будто на американских горках и в конце концов это не приведет ни к чему хорошему".

В то же время Аффлек все еще стремится развестись и шансов на возвращение к Лопес практически нет. Именно поэтому близкие умоляют его взять себя в руки и начать контролировать свою жизнь.

Напомним, актер Бен Аффлек немного изменил облик на фоне проблем с Дженнифер Лопес. Также вернулся к вредной привычке, волнующей его родных.