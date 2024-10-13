Бен Аффлек отреагировал на слова Дженнифер Лопес об их разводе - подробности

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: Reuters

Голливудский актер Бен Аффлек, похоже, совсем не ожидал от своей бывшей жены, певицы Дженнифер Лопес, таких быстрых комментариев об их разводе. На днях звезда впервые прокомментировала свое решение уйти от мужа.

Подробностями с изданием Marca поделился инсайдер из окружения пары.

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На фоне развода звезда "Бэтмена" переживает не лучшие времена. По словам инсайдера, актер не готов обсуждать личную жизнь в прессе и надеялся, что в ближайшее время не услышит никаких комментариев о разрыве и от экс-жены.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

По словам источников, интервью Лопес стало полной неожиданностью для Аффлека. Актер был удивлен и взволнован ее поступком.

"Он хотел бы, чтобы она не рассказывала об этом, но он чувствует, что она будет говорить об этом вечно. Он не знал, что она собирается рассказывать об их отношениях, но предполагал, что это рано или поздно произойдет. Это часть его жизни так же, как и все остальное, и он никогда от этого не сбежит", — поделился инсайдер.

Напомним, в новом интервью Дженнифер Лопес отреагировала на критику после развода с Беном Аффлеком.

Тем временем Бен Аффлек вернулся к съемкам в кино на фоне развода.