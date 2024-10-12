Бен Аффлек лікує біль після розлучення роботою

Американські актори Дженніфер Лопес і Бен Аффлек. Фото: Reuters

Актор Бен Аффлек через два місяці після того, як Дженніфер Лопес подала на розлучення, знову повернувся на знімальний майданчик. Зірка нині працює над продовженням свого фільму 2016 року "Розплата".

Про це пише People.

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У середу, 9 жовтня, 52-річний Аффлек був помічений на знімальному майданчику в Лос-Анджелесі. Актор був одягнений в джинси та яскраво-помаранчеву фланелеву сорочку в клітинку поверх чорної футболки.

Бен Аффлек на зйомках. Фото: ROL-Globo/X17online.com

Наразі Аффлек працює над низкою проєктів, багато з яких він курує як продюсер через продюсерську компанію Artists Equity, співвласником якої він є разом із давнім другом і колегою Меттом Деймоном.

Нині Аффлек знімає у Лос-Анджелесі продовження свого бойовика 2016 року "Розплата". А також він залучений ще у двох фільмах як актор, в тому числі у фільмі "Покійний" (RIP).

Востаннє Аффлек з'являвся на великому екрані у фільмі "Повітря 2023", а також знявся в епізодичній ролі Брюса Вейна (Бетмена) у фільмі "Флеш" в 2023 році.

Тим часом стало відомо, чому Бен Аффлек не може відпустити Дженніфер Лопес та розірвати їхні стосунки остаточно. А також зірка "Бетмена" повернувся до шкідливої звички на тлі розлучення з Джей Ло.