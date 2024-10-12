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Бен Аффлек на фоне развода с Дженнифер Лопес вернулся к съемкам в кино

12 октября 2024 00:30
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Бен Аффлек лечит боль после развода работой
Американские актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: Reuters
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Актер Бен Аффлек спустя два месяца после того, как Дженнифер Лопес подала на развод, снова вернулся на съемочную площадку. Звезда работает над продолжением своего фильма 2016 года "Расплата".

Об этом пишет People.

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В среду, 9 октября, 52-летний Аффлек был замечен на съемочной площадке в Лос-Анджелесе. Актер был одет в джинсы и ярко-оранжевую фланелевую рубашку в клетку поверх черной футболки.

Бен Аффлек вернулся к работе на фоне развода
Бен Аффлек на съемках. Фото: ROL-Globo/X17online.com

В настоящее время Аффлек работает над рядом проектов, многие из которых он курирует как продюсер через продюсерскую компанию Artists Equity, совладельцем которой он является вместе с давним другом и коллегой Мэттом Дэймоном.

В настоящее время Аффлек снимает в Лос-Анджелесе продолжение боевика 2016 года "Расплата". А также он привлечен еще в двух фильмах в качестве актера, в том числе в фильме "Покойный" (RIP).

В последний раз Аффлек появлялся на большом экране в фильме "Воздух 2023", а также снялся в эпизодической роли Брюса Уэйна (Бэтмена) в фильме "Флэш" в 2023 году.

Тем временем стало известно, почему Бен Аффлек не может отпустить Дженнифер Лопес и разорвать их отношения окончательно. А также звезда "Бэтмена" вернулся к вредной привычке на фоне развода с Джей Ло.

кино Дженнифер Лопес Бен Аффлек развод зарубежные звезды съемки

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