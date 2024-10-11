Дженніфер Лопес відреагувала на критику після розлучення з Беном Аффлеком - подробиці

Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Співачка Дженніфер Лопес відреагувала на критику на свою адресу у мережі. Зірка стикнулася з хвилею хейту після розлучення з актором Беном Аффлеком.

У інтерв'ю виданню Interview співачка розповіла, як переживаю критику у мережі.

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Дженніфер Лопес відреагувала на критику в мережі

Новина про розлучення із Аффлеком спричинила купу коментарів у Instagram Джей Ло. Здебільшого коментатори підтримував співачку, але знаходились і ті, хто звинувачував її в усіх проблемах.

Втім, як зізналася Джен, її не турбують образливі висловлювання в свій бік. Співачка вже давно навчилася не звертати увагу на негатив з боку інших.

"Я знаю, що все, що пишуть і говорять про мене, і всі здогадки про те, ким я є як особистість, — не є тим, ким я є насправді. Я зрозуміла це дуже давно. А соцмережі, оскільки вони з'явилися після того, як я вже деякий час була в центрі уваги публіки, я не сприймаю їх так серйозно, як всі інші", — сказала Лопес.

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Тим часом стало відомо, чому Бен Аффлек не може відпустити Дженніфер Лопес та розірвати їхні стосунки остаточно.

Окрім того, зірка "Бетмена" повернувся до шкідливої звички на тлі розлучення з Джей Ло.