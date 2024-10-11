Дженнифер Лопес отреагировала на критику после развода с Беном Аффлеком - подробности

Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Певица Дженнифер Лопес отреагировала на критику в свой адрес в сети. Звезда столкнулась с волной хейта после развода с актером Беном Аффлеком.

В интервью изданию Interview певица рассказала, как переживаю критику в сети.

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Дженнифер Лопес отреагировала на критику в сети

Новость о разводе с Аффлеком повлекла за собой кучу комментариев в Instagram Джей Ло. В основном комментаторы поддерживал певицу, но находились и те, кто обвинял ее во всех проблемах.

Впрочем, как призналась Джен, ее не беспокоят оскорбительные высказывания в свою сторону. Певица уже давно научилась не обращать внимания на негатив со стороны других.

"Я знаю, что все, что пишут и говорят обо мне, и все догадки о том, кем я являюсь как личность, — не является тем, кем я являюсь на самом деле. Я поняла это очень давно. А соцсети, поскольку они появились после того, как я уже некоторое время была в центре внимания публики, я не воспринимаю их так серьезно, как все остальные", — сказала Лопес.

Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Тем временем стало известно, почему Бен Аффлек не может отпустить Дженнифер Лопес и разорвать их отношения окончательно.

Кроме того, звезда "Бэтмена" вернулась к вредной привычке на фоне развода с Джей Ло.