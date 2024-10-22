Скандал P. Diddy — репер натякав на свої злочини

Репер P. Diddy. Фото: Reuters

Одне зі "старих" відео із репером P. Diddy розлетілося мережею на тлі його звинувачень у насиллі. Користувачі впевнені, що на його кадрах музичний магнат натякав на те, що є організатором "брудних вечірок".

Відео було опубліковано в Instagram.

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На його кадрах репер сидить поруч з Ашером під час гри на шоу Марти Стюарт і Snoop Dogg. Випуск знімали у далекому 2017 році.

Кожному з гостей дали картку із запитаннями, на які вони мали відповісти. Репер P. Diddy зачитав свою: "Коли я помру, я хочу, щоб моїми останніми словами були...".

"Я зробив це", — без вагань відповів музикант, підкидаючи картку в повітря і посміхаючись.

Шанувальники неоднозначно відреагували на вищезгадане відео. Одні вважають, що засновник Bad Boy Records, натякає на свої ймовірні злочини, а інші — що він мав тоді на увазі свою успішну кар'єру.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому репери 50 Cent та P. Diddy ворогують. Також ми писали, що Бейонсе вбралась у чорне на тлі тотального хейту через P. Diddy.