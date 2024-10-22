Скандал P. Diddy - рэпер намекал на свои преступления

Сеть облетело видео, на котором P. Diddy намекает на свою вину в преступлениях
Одно из "старых" видео с рэпером P. Diddy разлетелось сетью на фоне его обвинений в насилии. Пользователи уверены, что на его кадрах музыкальный магнат намекал на то, что является организатором "грязных вечеринок".
Видео было опубликовано в Instagram.
На P. Diddy нашли новый "компромат"
На его кадрах рэпер сидит рядом с Ашером во время игры на шоу Марты Стюарт и Snoop Dogg. Выпуск снимали в далеком 2017 году.
Каждому из гостей дали карточку с вопросами, на которые они должны были ответить. Рэпер P. Diddy зачитал свою: "Когда я умру, я хочу, чтобы моими последними словами были...".
"Я сделал это", — без колебаний ответил музыкант, подбрасывая карточку в воздух и улыбаясь.
Поклонники неоднозначно отреагировали на вышеупомянутое видео. Одни считают, что основатель Bad Boy Records намекает на свои вероятные преступления, а другие — что он имел в виду свою успешную карьеру.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему рэпперы 50 Cent и P. Diddy враждуют. Также мы писали, что Бейонсе оделась в черное на фоне тотального хейта через P. Diddy.
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