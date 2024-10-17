Бейонсе хейтять через її дружбу з арештованим P. Diddy — деталі

Американська співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce

Американську співачку Бейонсе продовжують хейтити в коментарях. Тепер колишні фанати зірки обрали нову стратегію — дякують їй за речі, до яких вона не дотична. Тим самим віддають данину одній з теорій змови. Натомість артистка опублікувала світлини у чорному.

Побачити їх можна в Instagram.

Читайте також:

Бейонсе хейтять через її дружбу з арештованим P. Diddy

Співачка Бейонсе виклала нові світлини, на яких вона позує в чорному пальто, краватці в тон, білосніжній сорочці та з нетиповим червоним поясом. Він нагадує звичайну тканину.

Бейонсе вбралась у чорний колір. Фото: instagram.com/beyonce

Однак, на противагу позитивним коментарям про красу і силу співачки, негативних під дописом сильно більше. Здебільшого хейтери "дякують" Бейонсе так само як і зірки, які виграли Grammy. Згідно з теорією змови, артистка прибирає з дороги усіх, хто незаслужено, на її думку, виграє премію. Зокрема, так себе поводити Бейонсе дозволив її впливовий друг P. Diddy.

Дякую, Бейонсе (про всяк випадок).

Дякую, Бейонсе (я склала свій тест).

Я радий, що ніколи не наслідував її шлях.

Не забувайте дякувати Бейонсе за кожен допис.

Надсилаю ненависть з Норвегії.

Коментарі під дописом Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce

Нагадаємо, у соцмережах шириться нова теорія змови про Бейонсе. Також адвокат зірки запевнив, що вона ніколи не вбивала людей.