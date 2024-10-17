Бейонсе хейтять через її дружбу з арештованим P. Diddy — деталі

Бейонсе вбралась у чорне на тлі тотального хейту через P. Diddy
Американську співачку Бейонсе продовжують хейтити в коментарях. Тепер колишні фанати зірки обрали нову стратегію — дякують їй за речі, до яких вона не дотична. Тим самим віддають данину одній з теорій змови. Натомість артистка опублікувала світлини у чорному.
Побачити їх можна в Instagram.
Бейонсе хейтять через її дружбу з арештованим P. Diddy
Співачка Бейонсе виклала нові світлини, на яких вона позує в чорному пальто, краватці в тон, білосніжній сорочці та з нетиповим червоним поясом. Він нагадує звичайну тканину.
Однак, на противагу позитивним коментарям про красу і силу співачки, негативних під дописом сильно більше. Здебільшого хейтери "дякують" Бейонсе так само як і зірки, які виграли Grammy. Згідно з теорією змови, артистка прибирає з дороги усіх, хто незаслужено, на її думку, виграє премію. Зокрема, так себе поводити Бейонсе дозволив її впливовий друг P. Diddy.
- Дякую, Бейонсе (про всяк випадок).
- Дякую, Бейонсе (я склала свій тест).
- Я радий, що ніколи не наслідував її шлях.
- Не забувайте дякувати Бейонсе за кожен допис.
- Надсилаю ненависть з Норвегії.
Нагадаємо, у соцмережах шириться нова теорія змови про Бейонсе. Також адвокат зірки запевнив, що вона ніколи не вбивала людей.
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