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Чи вбивали зірок — адвокат Бейонсе та Jay-Z відреагував на скандал з P.Diddy

12 жовтня 2024 08:14
Валерія Соколенко - Редактор
Адвокат Бейонсе та Jay-Z вперше прокоментував закиди щодо вбивства зірок — деталі
Американська співачка Бейонсе зі своїм чоловіком Jay-Z. Фото: instagram/liljupiterr
Валерія Соколенко - Редактор

Адвокат Бейонсе та Jay-Z вперше висловився щодо звинувачень у бік зіркової пари. Згідно з однією з теорій змови, співачка та репер вбивали знаменитостей заради власної кар'єри. Втім, адвокат жорстко відповів на ці закиди.

Про це пише BBC.

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Світовий шоу-бізнес сколихнув через гучний скандал з репером P. Diddy, якого арештували за звинуваченнями в сутенерстві, сексуальному насиллі та рекеті. У мережі з'явились також численна кількість теорій змов. Одна з них стосується Бейонсе та Jay-Z. Немов, вони вбили Майкла Джексона, Алію та ще кілька зірок заради кар'єри. 

Напередодні американська співачка Джагуар Райт дала інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану в його програмі Piers Morgan Uncensored. Вона публічно звинуватила зіркову пару. Зокрема, назвала Jay-Z "монстром" і сказала, що вони причетні до ще більшої кількості злочинів, ніж сам P. Diddy.

"Є чутки, а є повна нісенітниця. Це офіційне і пряме звинувачення в чомусь, і це вже занадто. Що стосується Бейонсе і Jay-Z, я можу сказати лише те, що, коли вони зіштовхуються з такими звинуваченнями, як тут, вони не можуть мовчати", — заявив адвокат зіркової пари Алекс Спіро. 

Бейонсе з чоловіком Jay-Z
 Бейонсе з Jay-Z. Фото: instagram/beyonce

Водночас захисник висунув ультиматум, щоб інтерв'ю було видалене. Якщо ж цього не станеться, то справа піде до суду.

"Видаліть це неправдиве звинувачення, воно явно не відповідає дійсності. Або вас змусять зробити це в суді. Хтось на так званій журналістській платформі скористався цією випадковою чуткою і поширив її. І зробивши це, вони не тільки заподіяли шкоду, а й заглушили голоси реальних жертв", — зазначив Спіро.

Після заяви адвоката автор шоу Piers Morgan Uncensored Пірс Морган публічно вибачився перед ними і пообіцяв внести правки до випуску.

 

Нагадаємо, чому 5 мільйонів прихильників відписались від Бейонсе в соцмережах. Також, чи бувала вона на "білих вечірках" P.Diddy. Раніше ми розповідали про теорію змови і вбивство Майкла Джексона.

США секс-скандал Бейонсе Голлівуд Jay-Z P. Diddy

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