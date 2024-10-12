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Убивали ли звезд — адвокат Бейонсе и Jay-Z отреагировал на скандал с P.Diddy

12 октября 2024 08:14
Валерия Соколенко - Редактор
Адвокат Бейонсе и Jay-Z впервые прокомментировал упреки в убийстве звезд.
Американская певица Бейонсе со своим супругом Jay-Z. Фото: instagram/liljupiterr
Валерия Соколенко - Редактор

Адвокат Бейонсе и Jay-Z впервые высказался по поводу обвинений в сторону звездной пары. Согласно одной из теорий заговора, певица и рэпер убивали знаменитостей ради собственной карьеры. Впрочем, адвокат жестко ответил на эти упреки.

Об этом пишет BBC.

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Мировой шоу-бизнес всколыхнулся из-за громкого скандала с рэпером P. Diddy, которого арестовали по обвинениям в сутенерстве, сексуальном насилии и рэкете. В сети появилось также множество теорий заговоров. Одна из них касается Бейонсе и Jay-Z. Как будто они убили Майкла Джексона, Алию и еще несколько звезд ради карьеры.

Накануне американская певица Джагуар Райт дала интервью британскому журналисту Пирсу Моргану в его программе Piers Morgan Uncensored. Она публично обвинила звездную пару. В частности, назвала Jay-Z "монстром" и сказала, что они причастны к еще большему количеству преступлений, чем сам P. Diddy.

"Есть слухи, а есть полная чушь. Это официальное и прямое обвинение в чем-то, и это уже слишком. Что касается Бейонсе и Jay-Z, я могу сказать лишь то, что когда они сталкиваются с такими обвинениями, как здесь, они не могут молчать", — заявил адвокат звездной пары Алекс Спиро.

Бейонсе с мужем Jay-Z
Бейонсе из Jay-Z. Фото: instagram/beyonce

В то же время защитник выдвинул ультиматум, чтобы интервью было удалено. Если же этого не произойдет, дело пойдет в суд.

"Удалите это ложное обвинение, оно явно не соответствует действительности. Или вас заставят сделать это в суде. Кто-то на так называемой журналистской платформе воспользовался этим случайным слухом и распространил его. И сделав это, они не только причинили вред, но и заглушили голоса реальных жертв", — отметил Спиро.

После заявления адвоката автор шоу Piers Morgan Uncensored Пирс Морган публично извинился перед ними и пообещал внести правки в выпуск.

Напомним, почему 5 миллионов поклонников отписались от Бейонсе в соцсетях. Также, бывала ли она на "белых вечеринках" P.Diddy. Ранее мы рассказывали о теории заговора и убийстве Майкла Джексона.

США секс-скандал Бейонсе Голливуд Jay-Z P. Diddy

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