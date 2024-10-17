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Бейонсе оделась в черное на фоне тотального хейта через P. Diddy

17 октября 2024 08:14
Валерия Соколенко - Редактор
Бейонсе хейтят из-за ее дружбы с арестованным P. Diddy — детали
Американская певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce
Валерия Соколенко - Редактор

Американскую певицу Бейонсе продолжают хейтить в комментариях. Теперь бывшие фанаты звезды выбрали новую стратегию — благодарят ее за вещи, к которым она не причастна. Тем самым отдают дань одной из теорий заговора. В тоже время артистка опубликовала фотографии в черном.

Увидеть их можно в Instagram.

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Бейонсе хейтят из-за ее дружбы с арестованным P. Diddy

Певица Бейонсе выложила новые фотографии, на которых она позирует в черном пальто, галстуке в тон, в белой рубашке и с нетипичным красным поясом. Он напоминает обычную ткань.

Бейонсе в черном жакете
Бейонсе оделась в черный цвет. Фото: instagram.com/beyonce

Однако, в противоположность положительным комментариям о красоте и силе певицы, отрицательных под постом сильно больше. В основном хейтеры "благодарят" Бейонсе так же как и звезды, выигравшие Grammy. Согласно теории заговора, артистка убирает с дороги всех, кто незаслуженно, по ее мнению, выиграет премию. В частности, так себя вести Бейонсе позволил ее влиятельный друг P. Diddy.

  • Спасибо, Бейонсе (на всякий случай).
  • Спасибо, Бейонсе (я сдала свой тест).
  • Я рад, что никогда не следовал ее пути.
  • Не забывайте благодарить Бейонсе за каждое сообщение.
  • Посылаю ненависть из Норвегии.
Бейонсе попала под хейт
Комментарии под постом Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce

Напомним, в соцсетях распространяется новая теория сговора о Бейонсе. Также адвокат звезды заверил, что она никогда не убивала людей.

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