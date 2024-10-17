Бейонсе хейтят из-за ее дружбы с арестованным P. Diddy — детали

Бейонсе оделась в черное на фоне тотального хейта через P. Diddy
Американскую певицу Бейонсе продолжают хейтить в комментариях. Теперь бывшие фанаты звезды выбрали новую стратегию — благодарят ее за вещи, к которым она не причастна. Тем самым отдают дань одной из теорий заговора. В тоже время артистка опубликовала фотографии в черном.
Увидеть их можно в Instagram.
Бейонсе хейтят из-за ее дружбы с арестованным P. Diddy
Певица Бейонсе выложила новые фотографии, на которых она позирует в черном пальто, галстуке в тон, в белой рубашке и с нетипичным красным поясом. Он напоминает обычную ткань.
Однако, в противоположность положительным комментариям о красоте и силе певицы, отрицательных под постом сильно больше. В основном хейтеры "благодарят" Бейонсе так же как и звезды, выигравшие Grammy. Согласно теории заговора, артистка убирает с дороги всех, кто незаслуженно, по ее мнению, выиграет премию. В частности, так себя вести Бейонсе позволил ее влиятельный друг P. Diddy.
- Спасибо, Бейонсе (на всякий случай).
- Спасибо, Бейонсе (я сдала свой тест).
- Я рад, что никогда не следовал ее пути.
- Не забывайте благодарить Бейонсе за каждое сообщение.
- Посылаю ненависть из Норвегии.
Напомним, в соцсетях распространяется новая теория сговора о Бейонсе. Также адвокат звезды заверил, что она никогда не убивала людей.
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