Чому 50 Cent та P. Diddy ворогують — страшні подробиці

Репер P. Diddy. Фото: скриншот

Американські репери 50 Cent та P. Diddy вже майже 20 років не ладнають. Між ними стався конфлікт через підозри щодо вбивства відомого артиста. Ситуація загострилась, коли P. Diddy арештувала поліція.

Про це писало видання People.

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Ще тоді юні репери 50 Cent та P. Diddy познайомились у 1990-х. Вони допомагали один одному в просуванні, однак ніколи не дружили. Між ними були робочі стосунки. 50 Cent не тусувався з Комбсом і розглядав лише, як "бізнесмена".

Втім, робочі стосунки переросли у справжню ворожнечу. У 2006 році 50 Cent випускає трек "The Bomb". У пісні звинувачує Шона Комбса у вбивстві артиста Notorious B.I.G.

Шон Комбс звинувачення відкинув. З того часу між артистами пробігла кішка. Найбільша феєрія емоцій сталась нещодавно, коли P. Diddy заарештували, його маєтки обшукали, а мережа вибухнула від обурення та теорій змов.

Раптом в центрі уваги з'явився і 50 Cent. Репер заявив, що всі ці роки збирав компромат на свого ворога і тепер знімає документальний фільм про його злочини. Проєкт вийде на Netflix і йому вже пророкують шалений успіх.

"Ця історія має значний вплив на людство. Це складна розповідь, яка охоплює десятиліття, а не лише заголовки чи кліпи, які ми бачили досі", — сказали 50 Cent.

Як помер Notorious B.I.G.?

8 березня 1997 року репер прибув на церемонію Soul Train Music Awards в Лос-Анджелесі. Опісля разом з друзями веселився на вечірці. Серед гостей був і Шон Комбс.

9 березня в 00:30 він вирішив поїхати додому, адже вечірка закінчилась завчасно. Notorious B.I.G. сів в зелений Chevrolet Suburban на переднє сидіння, позаду вмостилися його друзі — Lil 'Cease і Damion "D-Roc" Butler, а кермував Gregory "G-Money" Young.

Натомість репер P. Diddy їхав в іншому авто з трьома охоронцями. За цими двома джипами слідував директор служби безпеки лейблу "Bad Boy" Пол Оффорд.

За 15 хвилин автівка з P. Diddy проскочила на жовте світло і полетіла вперед. Машина з Notorious B.I.G. зупинилась на червоному. Темний Chevrolet Impala порівнявся з нею, а водій, який був одягнений в синій костюм з краваткою-метеликом на сорочці, опустив скло. Далі шість разів вистрілив з напівавтоматичного 9 мм пістолета. Чотири кулі влучили в репера. Друзі намагались врятувати артиста, відвезли до лікарні, однак це виявилось марним.

Нагадаємо, експіарник P. Diddy розсекретив, як "білі вечірки" зробили артиста популярним. Також репер вимагає, щоб прокуратура оголосила імена позивачів. Також репер 50 Cent знімає документалку про злочини P. Diddy.