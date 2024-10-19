Колишній піарник P. Diddy згадав принців Гаррі та Вільяма

Американський репер, продюсер P. Diddy. Скриншот: BBC

У гучній справі американського репера P. Diddy з’являється нова інформація. Деякі подробиці розповів колишній піар-менеджер скандальної знаменитості Роб Шутер.

Про це повідомляє BBC.

Читайте також:

Колишній піарник P. Diddy про репера

Роб Шутер співпрацював з репером, музичним продюсером з 2002 по 2004 роки. За його словами, Шон Комбс (справжнє ім'я P. Diddy) був тоді на піку слави. І саме завдяки вечіркам він хотів отримати владу в шоу-бізнесі. Що в нього тоді й вийшло.

Потрапити на вечірки було визнанням для багатьох. За закритими дверима можна було особисто познайомитися з багатьма знаменитостями. Друзі P. Diddy, зокрема Бейонсе та Jay-Z, часто влаштовували прем’єри своїх пісень.

"Коли P. Diddy підморгнув тобі і сказав, що заходь у VIP-зону, ти знав, що проведеш справді гарну ніч", — зазначив Роб Шутер.

Колишній піарник P. Diddy Роб Шутер. Скриншот: BBC

За словами колишнього піар-менеджера, він ніколи не був свідком будь-яких домагань з боку як репера, так і гостей. Шутер запевняє, що P. Diddy вважав себе королем. Саме тому в продюсера було бажання, аби на його вечірках відривалися принци Вільям та Гаррі.

Шон Комбс багато разів просив, аби його команда особисто зателефонувала синам на той момент принца Уельського, Чарльза, а нині короля Великої Британії. Репер був готовий оплатити переліт, проживання і охорону.

P. Diddy на одній з вечірок. Скриншот: BBC

"Він вважав себе королем, тому цілком логічно, що він хотів би мати двох принців у своєму оточенні", — зазначив Роб Шутер.

За його ж словами, в люксових апартаментах P. Diddy в Нью-Йорку були фотографії принців. Втім, члени королівської родини не приймали особисті запрошення від репера.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що P. Diddy жорстоко напав на жінку за звинувачення у вбивстві Тупака. Також ми писали, що людство розкрило, навіщо P. Diddy знадобились тисячі пляшечок дитячої олії.