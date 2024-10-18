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P. Diddy жорстоко напав на жінку за звинувачення у вбивстві Тупака

18 жовтня 2024 08:30
Валерія Соколенко - Редактор
P. Diddy напав на Ешлі Пархем через звинувачення у вбивстві Тупака Шакура — подробиці
Американський репер P. Diddy. Фото: Reuters
Валерія Соколенко - Редактор

Заарештований репер P. Diddy не припиняє розчаровувати. На нього подали ще один позов. У документі йдеться про насильство над жінкою Ешлі Пархем. За її словами, артист у такий спосіб помстився їй на коментар щодо його причетності до смерті Тупака Шакура. 

Про це пише Page Six. 

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Репера P. Diddy, справжнє ім'я якого Шон Комбс, звинувачують у сексуальному насильстві, рекруті, сутенерстві та розтлінні неповнолітніх. Поки він сидить під вартою, жертви продовжують подавати позови. 

У вівторок, 15 жовтня, до Ешлі Пархем звернулась до федерального суду в Каліфорнії. Вона стверджує, що стала "мішенню" після зустрічі з другом репера в лютому 2018 року. Чоловік хвалився, що особисто знає Шона Комбса і навіть зателефонував йому через FaceTime. Під час розмови Ешлі сказала, що вважає P. Diddy причетним до смерті Тупака Шакура, яка сталась в 1996 році. Репер відреагував на слова дівчини погрозами і пообіцяв, що вона "заплатить" за це.

23 березня 2019 року друг P. Diddy, за словами Ешлі, влаштував зґвалтування. Він запросив її додому під приводом "допоможи мені ввести ліки від раку". Коли вона приїхала, з'явився Комбс і притиснув їй до обличчя ніж. Далі почав погрожувати "подарувати усмішку Глазго" (тобто розріз від кутиків рота до вух).

Зупинила скаженого репера його консультантка Крістіна Хоррам, яка також була присутня. Втім, вона не була на боці Ешлі. Також почала погрожувати дівчині — "продати її клієнтам".

Крістіна Хоррам
Крістіна Хоррам. Фото: facebook/Diddy

У позові йдеться, що Комбс зняв одяг з Ешлі, покрив тіло рідкою речовиною, яку витягнув з сумки. Також він разом з консультанткою намагався вставити жертві внутрішньоматкову спіраль, втім, коли не вийшло, зґвалтував її пультом від телевізора. Опісля вчинив насильство анально і наказав двом чоловікам повторити його злочин. Четвертий нападник ж змусив дівчину до вагінального статетового акту. 

Після вчиненого чоловіки вийшли покурити, а Ешлі намагалась втекти у руках з ножем. Втім, дівчина вирішила протистояти Комбсу. Він був здивований, коли побачив її на вулиці, адже дав "достатньо наркотиків, щоб "вирубити" коня".

Репер знову почав погрожувати і пообіцяв нашкодити родині Ешлі, якщо вона звернеться до поліції. Навіть показав пряму трансляцію з будинку її сестри. Мовляв, спостерігає. Водночас зателефонував своїй мамі Дженіс Комбс і вона почала переконувала дівчину не повідомляти про напад, щоб не зруйнувати кар'єру сину.

Окрім того, P. Diddy натякнув, що він уникав покарання і за більш важкі злочини. Ешлі ж постійно погрожувала вдарити ножем артиста, і навіть "прикрасила" його живіт, перш ніж втекла.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Puff daddy. (@pdiddypuffy)

Нагадаємо, як помер Тупак Шакур та до чого тут скандальний репер. Водночас ми розповідали всі деталі справи P. Diddy. Також на артиста подали ще 5 позовів — страшні подробиці.

Раніше ми також розповідали, як Джастін Бібер відреагував на арешт артиста. Також Бейонсе потрапила під шквал хейту і продовжує чистити коментарі в соцмережах.

США репер P. Diddy згвалтування секс-скандал злочин

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