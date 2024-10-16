Джастін Бібер переживає важкі часи після арешту P. Diddy — деталі

Американський співак Джастін Бібер. Фото: instagram.com/justinbieber

Співак Джастін Бібер відчуває себе все гірше і гірше після скандалу з P. Diddy. Він знову бореться за відновлення свого психічного здоров'я, поки весь світ підозрює, що зірка став жертвою сексуального насилля.

Про це пише видання Us Weekly.

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Співак знову бореться з внутрішніми демонами. Він відчуває себе дійсно погано.

"У Джастіна проблеми з психікою, і він перебуває у тяжкому стані. Він має довгу історію з Diddy. І ті звинувачення, які йому закидають, Джастіну важко усвідомлювати", — заявив інсайдер.

Джастін відчуває цілковиту огиду до цього скандалу, втім намагається триматися осторонь. Таку пораду йому дали близькі. Тому не варто очікувати, що Бібер буде коментувати ситуацію.

Співак очевидно не хоче згадувати минуле, знову повертатись до старих травм і намагається зберегти репутацію.

Нагадаємо теорію змови, згідно з якою заарештований репер P. Diddy знущався над Джастіном Бібером з 15 років. Також ми розповідали, у чому звинувачують музичного продюсера.