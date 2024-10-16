Джастин Бибер переживает тяжелые времена после ареста P. Diddy.

У Джастина Бибера начались психологические проблемы на фоне скандала с P. Diddy
Певец Джастин Бибер чувствует себя все хуже и ужаснее после скандала с P. Diddy. Он снова борется за восстановление своего психического здоровья, пока весь мир подозревает, что звезда стала жертвой сексуального насилия.
Об этом пишет издание Us Weekly.
Джастин Бибер переживает трудные времена после ареста P. Diddy
Певец снова борется с внутренними демонами. Он чувствует себя действительно плохо.
"У Джастина проблемы с психикой, и он находится в тяжелом состоянии. У него есть долгая история с Diddy. И те обвинения, которые ему обвиняют, Джастину трудно осознавать", — заявил инсайдер.
Джастин испытывает полное отвращение к этому скандалу, впрочем, пытается держаться в стороне. Такой совет ему дали близкие. Потому не стоит ожидать, что Бибер будет комментировать ситуацию.
Певец очевидно не хочет вспоминать прошлое, снова возвращаться к старым травмам и пытается сохранить репутацию.
Напомним теорию заговора, согласно которой арестованный рэпер P. Diddy издевался над Джастином Бибером с 15 лет. Также мы рассказывали, в чем обвиняют музыкального продюсера.
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