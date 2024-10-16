Джастин Бибер переживает тяжелые времена после ареста P. Diddy.

Американский певец Джастин Бибер. Фото: instagram.com/justinbieber

Певец Джастин Бибер чувствует себя все хуже и ужаснее после скандала с P. Diddy. Он снова борется за восстановление своего психического здоровья, пока весь мир подозревает, что звезда стала жертвой сексуального насилия.

Об этом пишет издание Us Weekly.

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Певец снова борется с внутренними демонами. Он чувствует себя действительно плохо.

"У Джастина проблемы с психикой, и он находится в тяжелом состоянии. У него есть долгая история с Diddy. И те обвинения, которые ему обвиняют, Джастину трудно осознавать", — заявил инсайдер.

Джастин испытывает полное отвращение к этому скандалу, впрочем, пытается держаться в стороне. Такой совет ему дали близкие. Потому не стоит ожидать, что Бибер будет комментировать ситуацию.

Певец очевидно не хочет вспоминать прошлое, снова возвращаться к старым травмам и пытается сохранить репутацию.

Напомним теорию заговора, согласно которой арестованный рэпер P. Diddy издевался над Джастином Бибером с 15 лет. Также мы рассказывали, в чем обвиняют музыкального продюсера.