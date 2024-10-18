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P. Diddy жестоко напал на женщину за обвинение в убийстве Тупака

18 октября 2024 08:30
Валерия Соколенко - Редактор
P. Diddy напал на Эшли Пархем из-за обвинений в убийстве Тупака Шакура.
Американский рэпер P. Diddy. Фото: Reuters
Валерия Соколенко - Редактор

Арестованный рэпер P. Diddy не перестает разочаровывать. На него подали еще один иск. В документе говорится о насилии над женщиной Эшли Пархем. По ее словам, артист таким образом отомстил ей на комментарий о его причастности к смерти Тупака Шакура.

Об этом пишет Page Six.

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Рэпера P. Diddy, настоящее имя которого Шон Комбс, обвиняют в сексуальном насилии, рекруте, сутенерстве и растлении несовершеннолетних. Пока он сидит под стражей, жертвы продолжают подавать иски.

Во вторник, 15 октября, Эшли Пархем обратилась в федеральный суд в Калифорнии. Она утверждает, что стала "мишенью" после встречи с другом рэпера в феврале 2018 года. Мужчина хвастался, что лично знает Шона Комбса и даже позвонил ему по телефону через FaceTime. Во время разговора Эшли сказала, что считает P. Diddy причастным к смерти Тупака Шакура, произошедшей в 1996 году. Рэпер отреагировал на слова девушки угрозами и пообещал, что она "заплатит" за это.

23 марта 2019 года друг P. Diddy, по словам Эшли, устроил изнасилование. Он пригласил ее домой под предлогом "помоги мне ввести лекарство от рака". Когда она приехала, появился Комбс и прижал ей нож к лицу. Далее начал угрожать "подарить улыбку Глазго" (т.е. разрез от углов рта до ушей).

Остановила бешеного репера его консультантка Кристина Хоррам, которая также присутствовала. Впрочем, она не была на стороне Эшли. Также начала угрожать девушке — а именно "продать ее клиентам".

Кристина Хоррам
Кристина Хоррам. Фото: facebook/Diddy

В иске говорится, что Комбс снял одежду с Эшли, покрыл тело редким веществом, которое вытащил из сумки. Также он вместе с консультанткой пытался вставить жертве внутриматочную спираль, однако, когда не получилось, изнасиловал ее пультом от телевизора. Затем совершил насилие анально и приказал двум мужчинам повторить его преступление. Четвертый нападающий же принудил девушку к вагинальному половому акту.

После содеянного мужчины вышли покурить, а Эшли пыталась сбежать в руках с ножом. Впрочем, девушка решила противостоять Комбсу. Он был удивлен, когда увидел ее на улице, ведь дал "достаточно наркотиков, чтобы "вырубить" коня".

Рэпер снова начал угрожать и пообещал навредить семье Эшли, если она обратится в полицию. Даже показал прямую трансляцию из дома ее сестры. Мол, наблюдает. В то же время, позвонил своей маме Дженис Комбс и она начала убеждать девушку не сообщать о нападении, чтобы не разрушить карьеру сыну.

Кроме того, P. Diddy намекнул, что он избегал наказания и за более тяжкие преступления. Эшли постоянно угрожала ударить ножом артиста, и даже "украсила" его живот, прежде чем убежала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by Puff daddy. (@pdiddypuffy)

Напомним, как умер Тупак Шакур и при чем здесь скандальный рэпер. В то же время, мы рассказывали все детали дела P. Diddy. Также на артиста подали еще 5 исков — страшные подробности.

Ранее мы также рассказывали, как Джастин Бибер отреагировал на арест артиста. Также Бейонсе попала под шквал хейта и продолжает чистить комментарии в соцсетях.

США рэпер P. Diddy изнасилование секс-скандал преступление

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