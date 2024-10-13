Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Брат Тупака Шакура вважає P. Diddy причетним до його вбивства arrow

Брат Тупака Шакура вважає P. Diddy причетним до його вбивства

13 жовтня 2024 23:30
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Скандал з P. Diddy — брат Тупака Шакура звинувачує його у вбивстві — подробиці
P. Diddy. Фото: Reuters
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Новини про смерть репера Тупака Шакура знову з'являються на перших шпальтах, після того, як слідство заявило при причетність до цього скандального продюсера P. Diddy. Брат загиблого виконавця Мопрім Шакур теж висловився щодо ймовірної участі Шона Комбса у трагедії.

Про це він розповів у програмі "Piers Morgan Uncensored".

Читайте також:

Брат Тупака Шакура підозрює P. Diddy у брехні

Зведений брат репера зізнався, що сумнівається у словах Комбса щодо непричетності до смерті Тупака. Адже напередодні нападу між їхніми з P. Diddy реп-бандами був конфлікт.

"На мою думку, я не вірю, що це була на 100% чесна заява. Знову ж таки, ми повинні з'ясувати, що є правдою, а що — ні. Що справжнє, а що фейк", — висловився Мопрім.

За словами Мопріма, він зустрічався з P. Diddy після загибелі брата. Тоді музичний продюсер хотів особисто запевнити його, що не має жодного стосунку до вбивства Тупака.

"Він фактично сказав, що не має жодного відношення до вбивства мого брата. Я сказав йому: "Правда ще не вийшла назовні, тож подивимось". І ось ми тут, 28 років потому, і, схоже, в цій заяві є певні сумніви, як і в усіх інших підозрах, які є у людей", — сказав Мопрім.

Тупак Шакур
Тупак Шакур. Фото: instagram.com/2pac

Нагадаємо, Тупак Шакур помер в результаті збройного нападу. Інцидент трапився ввечері 7 вересня 1996 року, після того, як репер зі своїм менеджером Шугом Найтом побився із представником іншої банди. 

Після сутички Тупак та Найт їхали до нічного клубу, але по дорозі їхнє авто розстріляли. Шакур отримав чотири вогнепальні поранення та був доправлений до лікарні. 13 вересня репер помер у відділенні реанімації. 

Раніше відома телеведуча шокувала подробицями про "білі вечірки" P. Diddy, на яких були присутні діти.

Також у мережі згадують про смерть Лізи "Лефт Ай" Лопес, до якої також може бути причетний P. Diddy.

скандал вбивство розслідування закордонні зірки P. Diddy

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:41 На нецензурні крики керівника Steko з Дніпра у бік ТЦК відреагували у компанії й самі військові

00:29 Вірменія з Петраковим програла у Лізі Націй, а українця звільнили з посади

00:20 В Одеській області зафіксували проліт найяскравішої за понад десять років комети

13 жовтня 2024

23:56 Чоловік привласнив пів мільйона, помилково отримані на картку — рішення суду

22:57 Ребров розповів, чи вдалося замінити Ярмоленка, Зінченка та ще шість гравців

22:50 "Хезболла" атакувала Ізраїль безпілотниками — десятки поранених

22:33 На Львівщині офіцер нараховував виплати бійцям, які пішли у СЗЧ — що вирішив суд

22:31 Синоптики прогнозують лютий холод та дощ у Києві — який прогноз погоди на завтра

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

22:30 На Миколаївщині чоловік самовільно залишив службу — яке покарання

21:54 У Міненерго пояснили, як перші заморозки вплинуть на відключення світла

00:41 На нецензурні крики керівника Steko з Дніпра у бік ТЦК відреагували у компанії й самі військові

00:29 Вірменія з Петраковим програла у Лізі Націй, а українця звільнили з посади

00:20 В Одеській області зафіксували проліт найяскравішої за понад десять років комети

13 жовтня 2024

23:56 Чоловік привласнив пів мільйона, помилково отримані на картку — рішення суду

22:57 Ребров розповів, чи вдалося замінити Ярмоленка, Зінченка та ще шість гравців

22:50 "Хезболла" атакувала Ізраїль безпілотниками — десятки поранених

22:33 На Львівщині офіцер нараховував виплати бійцям, які пішли у СЗЧ — що вирішив суд

22:31 Синоптики прогнозують лютий холод та дощ у Києві — який прогноз погоди на завтра

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

22:30 На Миколаївщині чоловік самовільно залишив службу — яке покарання

21:54 У Міненерго пояснили, як перші заморозки вплинуть на відключення світла

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

11 жовтня 2024
Ексклюзив

22:22 Чому не обмінюють захисників Маріуполя — розбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесити про вступ України до НАТО — які очікування

10 жовтня 2024
Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

9 жовтня 2024

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

Text

18:07 Акція на підтримку полонених бійців у Києві — родичі поділилися історіями пошуку

12 жовтня 2024
Text

17:35 У Львові попрощалися з полеглим чоловіком дочки Ірини Фаріон та його побратимом

Text

14:46 Вибори президента — що думають одесити

Text

12:34 Корупційні скандали у МСЕК та ураган у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

00:42 У Львові прощаються з зятем Фаріон, який загинув на фронті

11 жовтня 2024
Text
Ексклюзив

21:48 Чому Росія не видає полонених бійців "Азову" — розслідування "Наша справа"

Text

20:07 Побиття дитини указкою на Львівщині — в ОВА та поліції дали коментар

Text

19:32 Доходи українців у 2025 році різко впадуть — економіст назвав причини

Text
Ексклюзив

19:12 Росія обстрілює Україну свіжими ракетами 2024 року, — експерт військових досліджень

Text

17:50 Нестача техніки у ЗСУ та наступ російських військ — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник