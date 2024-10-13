Скандал з P. Diddy — брат Тупака Шакура звинувачує його у вбивстві — подробиці

P. Diddy. Фото: Reuters

Новини про смерть репера Тупака Шакура знову з'являються на перших шпальтах, після того, як слідство заявило при причетність до цього скандального продюсера P. Diddy. Брат загиблого виконавця Мопрім Шакур теж висловився щодо ймовірної участі Шона Комбса у трагедії.

Про це він розповів у програмі "Piers Morgan Uncensored".

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Зведений брат репера зізнався, що сумнівається у словах Комбса щодо непричетності до смерті Тупака. Адже напередодні нападу між їхніми з P. Diddy реп-бандами був конфлікт.

"На мою думку, я не вірю, що це була на 100% чесна заява. Знову ж таки, ми повинні з'ясувати, що є правдою, а що — ні. Що справжнє, а що фейк", — висловився Мопрім.

"I told him, ‘The truth is still yet to come out'."



Mopreme Shakur tells Piers Morgan what was said when Diddy called him to deny involvement in the murder of his brother Tupac.



📺 https://t.co/UOIpfYDgnV@piersmorgan | @MopremeShakur pic.twitter.com/UBBz5vZyhk — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) October 11, 2024

За словами Мопріма, він зустрічався з P. Diddy після загибелі брата. Тоді музичний продюсер хотів особисто запевнити його, що не має жодного стосунку до вбивства Тупака.

"Він фактично сказав, що не має жодного відношення до вбивства мого брата. Я сказав йому: "Правда ще не вийшла назовні, тож подивимось". І ось ми тут, 28 років потому, і, схоже, в цій заяві є певні сумніви, як і в усіх інших підозрах, які є у людей", — сказав Мопрім.

Тупак Шакур. Фото: instagram.com/2pac

Нагадаємо, Тупак Шакур помер в результаті збройного нападу. Інцидент трапився ввечері 7 вересня 1996 року, після того, як репер зі своїм менеджером Шугом Найтом побився із представником іншої банди.

Після сутички Тупак та Найт їхали до нічного клубу, але по дорозі їхнє авто розстріляли. Шакур отримав чотири вогнепальні поранення та був доправлений до лікарні. 13 вересня репер помер у відділенні реанімації.

Раніше відома телеведуча шокувала подробицями про "білі вечірки" P. Diddy, на яких були присутні діти.

Також у мережі згадують про смерть Лізи "Лефт Ай" Лопес, до якої також може бути причетний P. Diddy.