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Бачила там дітей — відома ведуча шокувала деталями вечірок P.Diddy

13 жовтня 2024 07:50
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Прешес М'юір шокувала тим, що відбувалося на вечірках P. Diddy — подробиці
Прешес М'юір. Фото: instagram.com/preciousmuir
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Британська телеведуча та продюсерка Прешес М'юір розкрила нові деталі про "білі вечірки" репера P. Diddy. Знаменитість особисто була присутня на скандальному заході.

Про це Прешес розповіла в інтерв'ю MailOnline.

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На початку своєї кар'єри Прешес М'юір не оминала гучних вечірок. За словами зірки, відвідування таких заходів було обов'язковою умовою, якщо ти прагнув пробитися до слави.

Так, одного разу М'юір і потрапила на скандальні "білі вечірки". Під час іншого заходу менеджер запропонував їй поїхати до P. Diddy разом з іншими дівчатами-моделями. 

Як зізналася ведуча, їй кортіло познайомитися із зірками першої величини, однак вона була попереджена про можливі наслідки подібних тусовок.

"Я була схвильована, не могла повірити, що мене запросили бути серед таких людей. Я ще не зробила собі ім'я, я все ще намагалася утвердитися. Я була така молода. Я не знала, як ще розвивати свою кар'єру.  Я чула історії від інших моделей, які казали, що треба бути дуже обережною, коли ходиш на такі вечірки, бо там є люди, які намагаються залицятися до тебе", — пригадала знаменитість.

Однією з "пасток" на вечірці був алкоголь, в який офіціанти P. Diddy підмішували наркотики. Окрім того, за словами Прешес, у перші ж хвилини їй запропонували маріхуану та інші варіанти заборонених речовин.

Кадр з "білих вечірок" P. Diddy
Кадр з "білих вечірок" P. Diddy. Фото: скриншот MailOnline

Як пригадала М'юір, пропозиції спробувати щось заборонене лунали не тільки від персоналу, а й від знаменитостей. Але, попри все, вона намагалася триматися в руках і вважає, що саме це врятувало її.

"Це була форма контролю, вони хотіли побачити, ким легко маніпулювати. Якщо ти не проти наркотиків, то проти чого ще ти не проти? Я щиро вірю, що відмова від наркотиків не дозволила мені потрапити в темне місце, куди потрапили багато інших дівчат", — сказала М'юір.

Окрім того, каже ведуча, на вечірці був постійний контроль. Охорона слідкувала, аби гості не діставали телефони та нічого не фотографували. А ось сам господар вечірки залюбки фільмував усе, що відбувалося, на приховані камери.

"Я знала про камери в будинку Дідді. Всі знали, що в такому дорогому будинку скрізь мають бути камери. Я не хочу видавати знаменитостей, бо вони і так знають, що вони там були. Якщо вони скористалися кимось, або накачали наркотиками, то це буде знято на камеру", — розкрила деталі продюсерка.

Але найдивнішим для Прешес на вечірках P. Diddy була присутність дітей. Ведуча була шокована, коли побачила, що серед гостей біли неповнолітні. 

За словами зірки, відбувалися жахливі речі. Дорослі не соромилися вживати наркотики та навіть займатися сексом, знаючи, що поруч є діти. Зараз вона зі сльозами усвідомлює, що могло відбуватися за зачиненими дверима.

"Це були денні вечірки, які переходили в нічні, але я бачила там дітей. Я подумала: "Якщо це денна вечірка, та ще й у Гемптоні, то навіщо приводити туди дитину?" Ви бачите напівоголених і голих людей у басейні, там було багато дівчат, які намагалися справити враження на людей, цілувалися, торкалися і мацали одна одну голими в басейні, там були танцюристи, які виступали в різному вбранні. Це зовсім не дитяча атмосфера. Я бачила, як люди вступають у сексуальні зв'язки. Коли я заходила до туалету, я бачила обгортки від презервативів, фрагменти кокаїну збоку з якоюсь штукою, якою вони його нюхали", — приголомшила Прешес.

Прешес М'юір розповіла про вечірки P. Diddy
Прешес М'юір розповіла про вечірки P. Diddy. Фото: скриншот MailOnline 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що деякі з гостей P. Diddy уклали угоди із жертвами, щоб уникнути розголосу.

Також адвокати Бейонсе та Jay-Z відреагували на звинувачення про причетність пари до скандалу з P. Diddy.

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