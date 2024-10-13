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Видела там детей — известная ведущая шокировала деталями вечеринок P.Diddy

13 октября 2024 07:50
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Прешес Мьюир шокировала происходящим на вечеринках P. Diddy — подробности
Прешес Мьюир. Фото: instagram.com/preciousmuir
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Британская телеведущая и продюсер Прешес Мьюир раскрыла новые детали о "белых вечеринках" рэпера P. Diddy. Знаменитость лично присутствовала на скандальном мероприятии.

Об этом Прешес рассказала в интервью MailOnline.

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В начале своей карьеры Прешес Мьюир не обходила шумные вечеринки. По словам звезды, посещение таких мероприятий было обязательным условием, если ты стремился пробиться к славе.

Так однажды Мьюир и попала на скандальные "белые вечеринки". Во время другого мероприятия менеджер предложил ей поехать в P. Diddy вместе с другими девушками-моделями.

Как призналась ведущая, ей хотелось познакомиться со звездами первой величины, однако она была предупреждена о возможных последствиях подобных тусовок.

"Я была взволнована, не могла поверить, что меня пригласили быть среди таких людей. Я еще не сделала себе имя, я все еще пыталась утвердиться. Я была так молода. Я не знала, как еще развивать свою карьеру.  Я слышала истории от других моделей, которые говорили, что надо быть очень осторожной, когда ходишь на такие вечеринки, потому что там есть люди, которые пытаются ухаживать за тобой", — вспомнила знаменитость.

Одной из "ловушек" на вечеринке был алкоголь, в который официанты P. Diddy подмешивали наркотики. Кроме того, по словам Прешеса, в первые же минуты ей предложили марихуану и другие варианты запрещенных веществ.

Кадр из "белых вечеринок" P. Diddy
Кадр из "белых вечеринок" P. Diddy. Фото: скриншот MailOnline

Как вспомнила Мьюир, предложения попробовать что-то запретное звучали не только от персонала, но и от знаменитостей. Но, несмотря ни на что, она пыталась держаться в руках и считает, что именно это спасло ее.

"Это была форма контроля, они хотели увидеть, кем легко манипулировать. Если ты не против наркотиков, то против чего еще ты не против? Я искренне верю, что отказ от наркотиков не позволил мне попасть в темное место, куда попали многие другие девушки", — сказала Мьюир.

Кроме того, говорит ведущая, на вечеринке был постоянный контроль. Охрана следила, чтобы гости не доставали телефоны и ничего не фотографировали. А вот сам хозяин вечеринки охотно снимал все происходящее на скрытые камеры.

"Я знала о камерах в доме Дидди. Все знали, что в таком дорогом доме везде должны быть камеры. Я не хочу выдавать знаменитостей, потому что они и так знают, что они там были. Если они воспользовались кем-то или накачали наркотиками, то это будет снято на камеру", — раскрыла детали продюсер.

Но самым удивительным для Прешес на вечеринках P. Diddy было присутствие детей. Ведущая была шокирована, когда увидела, что среди гостей были несовершеннолетние.

По словам звезды, происходили ужасающие вещи. Взрослые не стеснялись употреблять наркотики и даже заниматься сексом, зная, что рядом есть дети. Сейчас она со слезами осознает, что могло происходить за закрытыми дверьми.

"Это были дневные вечеринки, которые переходили в ночные, но я видела там детей. Я подумала: "Если это дневная вечеринка, да еще и в Хэмптоне, то зачем приводить туда ребенка?" Вы видите полуобнаженных и голых людей в бассейне, там было много девушек, которые пытались произвести впечатление на людей, целовались, трогали и щупали друг друга голыми в бассейне, там были танцоры, которые выступали в разных нарядах. Это совсем не детская атмосфера. Я видела, как люди вступают в сексуальные связи. Когда я заходила в туалет, я видела обертки от презервативов, фрагменты кокаина сбоку с какой-то штукой, которой они его нюхали", — потрясла Прешес.

Прешес Мьюир рассказала о вечеринках P. Diddy
Прешес Мьюир рассказала о вечеринках P. Diddy. Фото: скриншот MailOnline

Напомним, ранее стало известно, что некоторые из гостей P. Diddy заключили соглашения с жертвами во избежание огласки.

Также адвокаты Бейонсе и Jay-Z отреагировали на обвинения о причастности пары к скандалу с P. Diddy.

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