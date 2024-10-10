Скандал з P. Diddy — жертви розповіли нові деталі

Репер P. Diddy. Фото: Reuters

Адвокат кількох постраждалих від P. Diddy (справжнє ім'я — Шон Джон Комбс) розповіла шокові подробиці про ймовірні злочини репера. У насиллі, ймовірно, брав участь не лише він, а і його друзі та охоронці.

Про це пише Page Six.

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Юрист Аріель Мітчелл-Кідд детально розповіла про напад на свою клієнку та заявила, що планує подати новий позов проти заарештованого репера.

"Моя клієнтка була зґ**лтована паном Комбсом, його охоронцем і другом, який запросив мою клієнтку до себе додому, щоб підлаштувати всю цю ситуацію", — стверджує Мітчелл-Кідд.

Юристка додала, що Комбс погрожував її клієнтці "ножем" і змусив "її роздягнутися" перед тим, як облити її речовиною, схожою на олію, яка, за її словами, могла бути змішана з наркотиком.

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Під час нападу "тіло жінки все більше і більше німіло", але вона не могла зрозуміти, що саме було причиною цього.

"Отже, мені здається, що до олії були підмішані деякі види наркотиків. Він обливав її олією для того, щоб послабити її захист", — сказала адвокат.

Нагадаємо, репер P. Diddy був заарештований минулого місяця. Його звинувачують у торгівлі людьми, рекеті та проституції.

Раніше стало відомо, в яких умовах тримають P. Diddy у в'язниці. А також ми розповідали, чи дійсно під будинком репера були зроблені бункер та таємні ходи, які вели просто до маєтку Playboy.