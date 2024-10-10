Скандал с P. Diddy – жертвы рассказали новые детали

Рэпер P. Diddy. Фото: Reuters

Адвокат нескольких пострадавших от P. Diddy (настоящее имя — Шон Джон Комбс) рассказала шокирующие подробности о вероятных преступлениях рэпера. В насилии, вероятно, участвовал не только он, но и его друзья и охранники.

Об этом пишет Page Six.

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Юрист Ариэль Митчелл-Кидд подробно рассказала о нападении на свою клиентку и заявила, что планирует подать новый иск против арестованного рэпера.

"Моя клиентка была из**силована господином Комбсом, его охранником и другом, который пригласил мою клиентку к себе домой, чтобы подстроить всю эту ситуацию", — утверждает Митчелл-Кидд.

Юрист добавила, что Комбс угрожал ее клиентке "ножом" и заставил "ее раздеться" перед тем, как облить ее веществом, похожим на масло, которое, по ее словам, могло быть смешано с наркотиком.

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Во время нападения "тело женщины все больше и больше немело", но она не могла понять, что именно было причиной этого.

"Мне кажется, что в масло были подмешаны некоторые виды наркотиков. Он обливал ее маслом для того, чтобы ослабить ее защиту", — сказала адвокат.

Напомним, рэпер P. Diddy был арестован в прошлом месяце. Его обвиняют в торговле людьми, рэкете и проституции.

Ранее стало известно, в каких условиях держат P. Diddy в тюрьме. А также мы рассказывали, действительно ли под домом рэпера были сделаны бункер и тайные ходы, которые вели прямо в поместье Playboy.